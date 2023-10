Bruno Mars presentó su show “24K Magic” en Tel Aviv frente a 60.000 personas

5 octubre, 2023

Fue el primero de sus dos shows en Israel y tuvo una gran recepción del público.

El miércoles por la noche, el cantante Bruno Mars cantó ante un público de 60.000 personas en Tel Aviv. El músico estadounidense se presentó con el tour de su tercer y último disco, “24K Magic” junto a su banda The Hooligans.

Fue su primera presentación en el país, y se llevó a cabo en el Parque Yarkon. Desde el comienzo, el cantante se mostró emocionado por el show y la relación con el público. “¡Tel Aviv!”, saludó a la multitud, y exclamó “Los Hooligans han llegado a Israel!”.

El próximo sábado el cantante se presentará por segunda vez. Ambos shows estuvieron sold-out.

Además de presentar “24K Magic”, Mars cantó algunos hits como Locked Out of Heaven, Uptown Funk, Treasure, Calling All My Lovelies, That’s What I Like y Marry you. El público festejó en los momentos en el que el cantante incluyó frases en hebreo en algunos fragmentos de canciones, como Ani Ohev Otach en Calling All My Lovelies.

Otro punto alto sucedió mientras el cantante se tomaba un descanso. El tecladista John Fossit, tocó una versión instrumental de Shlomit Bona Sukkah, una canción infantil tradicional israelí, de Naomi Shemer.

Al cerrar, Mars se disculpó por “habernos tardado tanto en llegar aquí”, y agregó que esperaba volver muy pronto a presentarse en el país.