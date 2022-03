Aviones rusos bombardean terminales de petróleo y eléctricas en la región de Kiev

12 marzo, 2022

Los ataques aéreos del ejército ruso han incendiado una terminal petrolera en la ciudad de Vasilkiv, en la región de Kiev, mientras otras ciudades permanecen con cortes de suministro de agua y electricidad, según las autoridades locales.

«Un depósito de petróleo está en llamas en Vasilkiv después de un ataque aéreo. En la aldea de Kriachky, el ocupante (ruso) disparó contra el depósito de petróleo por la noche», dijo Oleksiy Kuleba, jefe de la Administración Estatal Regional de Kiev, en su cuenta de Telegram.



Según la agencia ucraniana Ukrinform, «anteriormente, un almacén de productos congelados se incendió en la aldea de Kvitneve, distrito de Brovary, también en la región de Kiev, después de un bombardeo enemigo».



Chernigov, al norte de Kiev, también está siendo atacado por los rusos y permanece sin suministro de agua, electricidad, ni tampoco sus ciudadanos tienen acceso al gas que podría hacer funcionar los sistemas de calefacción.



Así lo anunció en su cuenta de Facebook el jefe de la Administración Estatal Regional de la ciudad, Viacheslav Chaus.



«El enemigo continúa sus ataques aéreos y con misiles. La gente pacífica está muriendo. Ayer, una bomba cayó en el Hotel Ucrania. Ya no hay hotel, pero Ucrania prevalece y continúa su lucha», dijo Chaus.



«Nuestra misión es asegurarnos de que (el presidente de Rusia, Vladimir) Putin, un enfermo, una pervertida criatura, trague veneno en su búnker de los Urales», subrayó.



También confirmó que «ahora no hay electricidad en Chernigov y casi no hay suministro de gas, agua y calefacción. Supongo que restauraremos el suministro de energía hoy».



Estar sin «electricidad significa -agrega- que no hay agua ni comunicación móvil. Estamos restaurando los sistemas, pero el enemigo sigue interrumpiendo nuestros esfuerzos. Mantenemos la compostura y hacemos todo lo posible para destruir al enemigo cerca de Chernigov». EFE