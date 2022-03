La creciente necesidad de producción de gas israelí para Europa

12 marzo, 2022

La crisis de Ucrania en 2022 muestra cuán importante se ha vuelto la diversificación de las fuentes de gas europeo y la urgencia de encontrar alternativas al gas ruso, aunque solo sea para reducir la influencia de Moscú sobre Europa y la alianza de la OTAN.

Por el Embajador Dore Gold

El jefe de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, pudo expresar una política unida para Europa ya en enero de 2022, antes de la invasión rusa a Ucrania, basándose en su opinión de que “debemos reducir nuestra dependencia de la energía rusa”. (1)

A fines de 2021, aproximadamente el 40 por ciento de las importaciones de gas natural de la UE provenían de Rusia. A principios de marzo, el presidente Joe Biden anunció la prohibición de las importaciones de petróleo y gas rusos a los Estados Unidos. La UE anunció, en respuesta, que planeaba reducir sus importaciones de gas natural ruso en dos tercios para fines de 2022. (2)

Si bien Washington buscó fuentes alternativas de productos energéticas de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, estos se negaron a ayudar en esta etapa, dada la política de la Administración Biden sobre la Guerra en Yemen. Actualmente, los otros proveedores de Europa a través de gasoductos son Noruega (22%), Argelia (18%) y Azerbaiyán (9%), pero ellos no pueden proporcionar un sustituto al gas ruso. (3) y (4)

Llegar a una solución a la cuestión del gas ruso para Europa también tiene un ángulo israelí. (5) Rusia ocupa el primer lugar en el mundo en el tamaño de sus reservas de gas natural con 35 billones de metros cúbicos. Le siguen Irán y Qatar. El Mediterráneo oriental, en su conjunto, incluido Israel, tiene inmensas reservas de gas que se estima que alcanzan los 10,8 billones de metros cúbicos de gas, o aproximadamente el 5 por ciento de las reservas mundiales de gas. Se ha estimado que esta cantidad de gas equivale aproximadamente a 76 años de consumo de gas por parte de la UE.

Lamentablemente, el nuevo gobierno israelí, encabezado por el primer ministro Bennett, modificó la política energética israelí. La ministra de Energía israelí, Karine Elharrar, parecía estar adoptando algunas de las preferencias de la industria de energía renovable de EE. UU. De hecho, detuvo la concesión de licencias para la exploración de gas natural durante un año mientras su ministerio dedicaba sus esfuerzos a trabajar en energías renovables.

A pesar del aplazamiento del gasoducto de Israel a Europa por parte de la Administración Biden, por razones que no están del todo claras, el gas israelí todavía se usa para sus socios de Medio Oriente, particularmente Egipto y Jordania. Durante la última década, Irán ha estado tratando de exportar su gas a Irak e incluso a Jordania, extendiendo así su influencia hacia el este de Israel.

Con la mejora anticipada en los lazos de Israel con Turquía, Ankara podría emerger como un centro de exportación de gas israelí en el futuro. Por lo tanto, tras la guerra en Ucrania, existen múltiples razones por las que las obras en el gasoducto East Med deben reanudarse lo antes posible, junto con la exploración de gas en el Mediterráneo oriental. Además, aumentar el suministro de gas a Occidente también ayudará a reducir su precio, lo que socavará la capacidad de Rusia para financiar su maquinaria de guerra en el futuro.

Fuente: Jerusalem Center for Public Affairs

El Embajador Dore Gold se ha desempeñado como presidente del Jerusalem Center for Public Affairs desde 2000. Desde junio de 2015 hasta octubre de 2016 sirvió como director general del Ministerio de Exteriores de Israel. Anteriormente se desempeñó como asesor de Política Exterior del primer ministro Benjamín Netanyahu, embajador de Israel ante la ONU (1997-1999), y como asesor del primer ministro Ariel Sharon.