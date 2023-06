Australia prohibirá la exhibición y el uso de símbolos nazis en todo el país

8 junio, 2023

El Gobierno de Australia anunció este jueves que presentará la próxima semana un proyecto de ley para prohibir la exhibición pública de los símbolos nazis, como la esvástica o la Schutzstaffel (SS).

La decisión ha sido tomada en un contexto de una creciente presencia de los grupos de extrema derecha en el país oceánico.



La enmienda a la ley de Contraterrorismo penalizará con hasta doce meses de cárcel la exhibición de estos símbolos y prohibirá, además, la venta de camisetas, banderas, brazaletes u otros artefactos con estas insignias.



La normativa igualmente prevé sancionar la publicación en línea de los símbolos que busquen promover la ideología nazi, según explicó en un comunicado el fiscal general, Mark Dreyfus.



«En Australia no hay lugar para símbolos que glorifiquen los horrores del Holocausto», precisó Dreyfus, al acotar que, con la medida, el Gobierno australiano envía una señal clara a «quienes pretenden difundir el odio, la violencia y el antisemitismo» de que estas acciones «repugnantes» no serán toleradas.



La propuesta legislativa excluye el uso de estos símbolos con motivos académicos, educativos, artísticos, literarios, científicos o periodísticos o cuando tienen un significado espiritual en ciertas religiones, agregó el comunicado.



No obstante, el proyecto de ley, que se espera sea aprobado por el Parlamento de Camberra a finales de año, no contempla la prohibición del saludo nazi por ser una competencia de los gobiernos regionales.



La medida del Ejecutivo australiano se produce después de que el estado de Victoria, el segundo más poblado del país, prohibiera el saludo nazi tras registrarse unos altercados en marzo pasado en Melbourne, cuando grupos neonazis irrumpieron en una manifestación pacífica en favor de los derechos trans.



Asimismo, Victoria se convirtió en 2022 en la primera jurisdicción australiana en prohibir la esvástica nazi, seguido de Tasmania, que adoptó pasos similares en enero pasado.



En Australia, las amenazas terroristas de la creciente extrema derecha representan aproximadamente el 30 por ciento de la actual carga de casos de la agencia australiana de inteligencia doméstica, según dijo el pasado mayo su director, Mike Burgess, ante un comité del Parlamento.



La exhibición de los símbolos nazis está prohibida en varios países del mundo, como Alemania o Francia, aunque en países como España no existen leyes específicas que restrinjan su uso, excepto con fines criminales, mientras que en Estados Unidos la primera enmienda garantiza la libertad de expresión, lo que abre la puerta también para los discursos de odio. EFE