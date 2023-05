Alto el fuego y fuego de lo alto no hay otra opción

14 mayo, 2023

Los terroristas de Gaza rompen el alto al fuego e Israel responde con fuego de lo alto como no podía ser de otra manera y así en un repetitivo ciclo ignominioso.

En Gaza los terroristas sean de la facción que sean son terroristas al igual que el mono que se viste de seda mono se queda. Lo que está pasando en Gaza es la vieja película de terror que siempre se repite una y otra vez y que ya se está haciendo larguísima. La historia interminable del terrorismo yihadista algún día tendrá que acabar y todo parece indicar que el rótulo de The End ya está preparado para salir en la última escena. Israel va a dar fin a tanta ignominia del terrorismo palestino antes de lo que algunos creen.

El alto el fuego que los terroristas y sus socios mediadores egipcios exigen a Israel no son más que coartadas para cambiar la ubicación de sus cohetes y lanzar la siguiente andanada a la población civil israelita. No hay ninguna posibilidad de cambio en la mentalidad suicida de los yihadistas que solo buscan ser mártires de una guerra que lejos de ser santa es una profanación religiosa que se hunde en los abismos del mal.

El Jefe del Estado Mayor General Herzi Halevi, realizando una evaluación situacional operativa con funcionarios de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) y de la ISA (Israel Space Agency) en el cuartel general de las FDI. Foto: Portavoz de las FDI – Wikipedia . CC BY-SA 3.0

Toda acción terrorista desde Gaza de un fingido alto el fuego es contestada por Israel con un espectacular fuego de lo alto tan preciso que el mismo infierno tiembla de miedo. Los primeros que sufren son la población civil israelí que tienen apenas unos segundos para resguardarse en los refugios antiaéreos o antimisiles ante la caída incesante de todo tipo de cohetes ¿Cómo es que una zona controlada por el malvado sionista tenga tantos arsenales de cohetes, misiles, morteros y todo tipo de armas cortas y largas? ¿Por dónde entran tantas armas de destrucción masiva? Las opciones son pocas o entran por la costa marítima o entran por la frontera con Egipto. Si alguien de nuestros estimados lectores sabe algo que el resto de los humanos no sabemos que tenga a bien ilustrarnos. Lo que es seguro es que no entran por la frontera con Israel.

Gaza no es una zona ocupada por Israel sino ocupada por Hamás, la Yihad Islámica Palestina como así misma se define y una variedad de grupos terroristas que quieren repartirse la tarta envenenada que les da Irán y sus sucios socios antisemitas que pululan a su alrededor ¿La ONU, Occidente o Europa esperan que los judíos se dejen aniquilar? No se si lo esperan, pero si lo desean. La internacionalmente conocida frase “por sus frutos los conoceréis” no puede dejar lugar a dudas que Europa, con honrosas excepciones, hace todo lo posible para que Israel sea barrido del mapa. Los frutos de odio antisemita que brotaron en Europa, no hace mucho tiempo, están volviendo a brotar con inusitada fuerza. Israel no debe dormirse, así como no se duerme el que guarda a Israel valga la redundancia.

En estos aciagos días de sangre y fuego producido por el terrorismo palestino, no se puede llamar de otra manera, nada más se le ocurre publicar de forma oficial a la Embajada de España en Israel el siguiente párrafo que no tiene desperdicio: España reitera su preocupación por la escalada de violencia que está teniendo lugar en Israel y en los territorios palestinos ocupados, particularmente en la Franja de Gaza, que ha dejado un balance de decenas de heridos y muertos entre la población civil palestina e israelí.

En una muestra más de incoherencia político-religiosa, el Gobierno de España y sus embajadores deberían urgir a los palestinos a dejar de cometer terrorismo contra Israel y su población civil, pero además deberían saber que Gaza no es un territorio ocupado. Bueno si, ocupado por Hamás. A un ficticio “alto el fuego” yihadista solo se puede responder con un verdadero y certero fuego de lo alto por parte de Israel. No hay otra opción viable. Hazlo saber.

por José I. Rodríguez