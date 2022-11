Advierten a los israelíes que no viajen al Mundial de Qatar

28 noviembre, 2022

La Oficina de Antiterrorismo recomienda no hablar en hebreo en público ni mostrar símbolos hebraicos o israelíes.

La Oficina de Antiterrorismo de Israel advirtió a los fanáticos israelíes del futbol que no acudan al Mundial en Qatar debido a posibles amenazas de seguridad.

Aunque no se ha emitido una prohibición para volar a Qatar; la Oficina no recomienda viajar al país árabe del Golfo que no tiene relaciones oficiales con Israel.

A raíz de las evaluaciones diarias de seguridad basadas en los relatos de ciudadanos israelíes que han experimentado hostilidad por parte de residentes locales y fanáticos árabes de otros países; la Oficina elevó a 3 el nivel de advertencia. Se trata de un grado menor que el otorgado a países enemigos tales como Líbano, Irak, Siria, Yemen e Irán.

La Oficina recomienda a los israelíes que ya están en Qatar, que ha aprobado vuelos directos entre Tel Aviv a Doha durante el transcurso del Mundial, que mantengan un bajo perfil y no se identifiquen como israelíes. Asimismo, se sugiere no hablar hebreo en público ni exhibir símbolos israelíes o en hebreo para evitar posibles confrontaciones.

Varios corresponsales israelíes en Qatar han reportado haber sufrido encuentros desagradables con fanáticos árabes en Qatar. Sin embargo, a pesar de la hostilidad manifiesta, no se registraron graves incidentes que involucraran a ciudadanos israelíes.