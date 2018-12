Once restaurantes israelíes entre los mejores del mundo según el ranking francés

En una ceremonia celebrada durante el fin de semana en París se reveló La Liste, la lista de los 1000 mejores restaurantes del mundo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia. Israel quedó representada en esta lista por 11 restaurantes.

El Ministerio de Relaciones Exteriores francés anunció en el año 2015 que prepararía un nuevo ranking mundial de restaurantes, más confiable y completo que las guías Michelin y la lista de la marca San Pellegrino.

El nuevo ranking se realiza con un algoritmo que incluye cerca de 300 guías (incluidas Michelin y Zagat), así como las revisiones de restaurantes en periódicos como The New York Times y The Washington Post, de acuerdo con criterios determinados por un panel de expertos. Estos criterios incluyen servicio, ambiente, relación precio por valor y sabor.

Hace tres años Israel aparecía en la lista con solo cuatro restaurantes, el año pasado con 10 y ahora son 11 los que presentan buenas calificaciones. Blue Sky, de Meir Adoni, comparte el puesto 108 con otros 11 restaurantes, incluido Maido, clasificado como el mejor de Sudamérica. El siguiente restaurante israelí que aparece en la lista es Lumina, restaurante kosher también de Meir Adoni. Estos son seguidos por Mashya de Yossi Shitrit; Herbert Samuel en Herzliya; Manta Ray en Tel Aviv, que ha estado en la lista desde el principio; La Regence en Jerusalén de David Biton, seguidos por Pastel, Claro, Popina, Chakra y Dinings. Muchos de ellos repiten, ya que se encontraban en la lista el año pasado.

Con esta lista, conocida como La Liste, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia espera proporcionar las calificaciones ponderadas de miles de chefs de todo el mundo, quienes son consultados para expresar su opinión. De esta manera, se le brinda la oportunidad a países que, por ejemplo, rara vez son visitados por los críticos de Michelin.

El comité detrás de La Liste reveló hace unos días los 10 mejores restaurantes del mundo. El restaurante francés Guy Savoy encabezó la lista por tercer año consecutivo; en segundo y tercer lugar fueron destacados el restaurante estadounidense Le Bernadin (mejor restaurante de América) y Ginza Kyubey en Japón. Alain Ducasse volvió a ocupar el cuarto lugar, seguido del Swiss Hotel de Ville, que había ocupado el primer lugar hace cuatro años. En el sexto lugar se ubicó Eleven Madison Park de Nueva York, que quedó como el mejor restaurante del mundo en 2017 según San Pellegrino. El séptimo fue el restaurante francés La Vague d’Or, cuyo chef fue elegido como el mejor del mundo la semana pasada.

Según La Liste, Japón tiene el mayor número de buenos restaurantes (135) y China es la estrella en ascenso con 117. Sigue Francia con 115 restaurantes y Estados Unidos con 89.