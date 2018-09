“¿No hay negociaciones de paz? No hay dinero para los palestinos”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dialogó con líderes judíos norteamericanos con motivo de las celebraciones de Rosh Hashaná (Año Nuevo Judío) y subrayó que no dará asistencia a los palestinos hasta que lleguen a un acuerdo de paz con Israel.

En una teleconferencia con varias decenas de líderes judíos estadounidenses, Trump destacó que recientemente cortó la inmensa ayuda que EE.UU. otorgaba a los palestinos. El inquilino de la Casa Blanca se refería a los recientes recortes a la ayuda en general a la Autoridad Palestina y en particular a la suspensión total de la asistencia financiera para la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), acusada de eternizar la condición de “refugiado palestino” al traspasar dicho estatus a sus descendientes.

Trump aseguró que renovará la ayuda financiera a los palestinos solamente si alcanzan un acuerdo con Israel.

“Lo que les diré es que he detenido las masivas cantidades de dinero que hemos estado pagando a los palestinos y a los líderes palestinos”, apuntó en una grabación difundida por el Canal 10 de la televisión israelí. “Estados Unidos les estaba pagando tremendas cantidades de dinero. Y digo, ‘Ustedes obtendrán el dinero, pero no les pagaremos hasta que lleguen a un acuerdo. Si no hacen un acuerdo, no le pagaremos'”.

“No creo que eso sea irrespetuoso”, agregó el presidente, según una transcripción del portal de internet Jewish Insider. Más bien, “creo que es irrespetuoso cuando las personas no se presentan a la mesa [de negociaciones]”.

El mandatario norteamericano señaló que los palestinos no pueden vilipendiarlo y rechazar las negociaciones, por un lado, y pretender la ayuda financiera de Washington, por el otro.

Al comienzo de la teleconferencia, que tuvo como anfitrión a su yerno, Jared Kushner, Trump expresó: “Soy un padre orgulloso de una hija judía, Ivanka”, y concluyó sus comentarios poniendo de relieve que “hemos renovado nuestra promesa de combatir el antisemitismo y el odio en todos sus formas”.