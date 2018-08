Netanyahu condena a Corbyn por rendir homenaje a los terroristas de Múnich

El primer ministro, Biniamín Netanyahu, condenó al líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, por participar en una ceremonia en memoria de los terroristas que estuvieron detrás de la masacre de la Olimpíada de Múnich, en la que fueron asesinados once atletas israelíes, en 1972. Netanyahu también criticó a Corbyn por comparar aparentemente el control militar de Israel sobre Judea y Samaria (Cisjordania) con la ocupación nazi de Europa durante la Segunda Guerra Mundial.

“La colocación de una corona por parte de Jeremy Corbyn en las tumbas de los terroristas que perpetraron la masacre de Múnich y su comparación de Israel con los nazis merece la condena inequívoca de todos: izquierda, derecha y todo lo hay en el medio” apuntó el primer ministro en un mensaje de Twitter.

El Partido Laborista británico negó que Corbyn haya participado en la ceremonia; pero luego el líder laborista reconoció que estuvo “presente”, aunque argumentó que no cree que “haya estado involucrado en eso”.

El escándalo salió a la luz cuando el diario británico Daily Mail publicó fotos en las que se observa a Corbyn sosteniendo una corona durante una ceremonia en un cementerio de Túnez en 2014.

Here's Jeremy Corbyn, laying a wreath at an event honouring members of Black September, a terrorist group that murdered 11 Israeli athletes in Munich. pic.twitter.com/GE7KS2KRRC

Las fotos muestran a Corbyn parado cerca de las tumbas de terroristas palestinos de la organización “Septiembre Negro”, involucrada en la masacre de Múnich. En otra foto se puede ver a Corbyn participando en una plegaria islámica en el lugar aparentemente frente a las tumbas de los miembros de la organización.

Las viudas de los atletas asesinados por los terroristas condenaron el “acto de maldad, crueldad y estupidez” de Corbyn, señaló el Daily Mail.

Durante las últimas semanas el líder laborista ha estado envuelto en una polémica constante por sus posturas consideradas por muchos como antisemitas. Algunos videos publicados por ejemplo muestran a Corbyn acusando a Israel de crímenes de guerra y llamando “hermanos” a los terroristas del Hamas liberados durante el intercambio de prisioneros por el soldado israelí Gilad Shalit en el año 2011.

Here's Corbyn joining in a prayer, directly in front of the graves of Black September members, who murdered 11 Israeli athletes pic.twitter.com/3cIj41K90z

— Jimmy Rushmore (@JimmySecUK) August 10, 2018