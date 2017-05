Netanyahu amurallado

Aarón Alboukrek

“Entre todos los ladrones, los tontos son los peores: nos roban a la vez el tiempo y el buen humor” (Goethe). Esto es lo que ha hecho el primer ministro de Israel Biniamin Netanyahu, nos ha robado de nuevo el tiempo y el buen humor con su tonto mensaje referido a un muro necio e indeseable. No digo que sea ladrón por la Ley de Regularización israelí en la que se legalizarían asentamientos hebreos sobre terrenos privados palestinos, no, qué va, hoy en día la anexión vía constitucional de territorios ajenos se llama “regularizar”, ofrecer status histórico y ordenar bien las cosas, lo digo porque estaba pasando un grato momento con un viejo amigo y, parafraseando una sentencia latina, una flecha tonta irrumpió velozmente en nuestro encuentro.

Había que desviarse en eso, sin salida, el ruido fue muy grande, recordé al viejo Plutarco “los barriles vacíos y los tontos son los que más ruido hacen”. Y pensé, pero qué afán, ¿querrá llenar barriles? Pero de qué, ¿de más petróleo, de oro, de boñiga? En realidad la flecha había sido tan desatinada que parecía decirle a aquél, y a todos a los que nos llegó, es decir al mundo entero, algo así como “mírame, por favor, aquí estoy, soy como tú, pero quiero ser todavía mejor, igual, igual a ti, me gusta el oro, el oro, seré si quieres tu loro, repetiré lo que tú quieras, ¡built the wall, built the wall!, nos haremos más ricos…” Bueno eso pareció decir el tuit.

Con su breve y ruidoso mensaje, Netanyahu ha logrado hacer algo más, un acto monárquico de magia, lo que sólo un rey podría hacer con el simple estampado de su sello, hacer por capricho que algo deje de ser en el instante lo que es y se convierta en alguna otra cosa, generalmente no en aquello que imaginó, sino en algo que su ego no pudo calcular, a saber:

1) Convertir un adagio sabio en mito barato: ‘Un judío es vigilante de otro judío’.

2) Convertir un mito en una realidad inequívoca: Israel no es un refugio para todo judío.

3) Hacer de una realidad una nueva ficción: Que los judíos son misericordiosos.

El primer ministro, con su flecha, ahonda la tragedia judía de su propia libertad, esté o no en Israel: una libertad cercada por los aguijones tallados del verdugo momia que mora sin fin su auschwitziana memoria heredada, una libertad atrapada en el orgullo de devenir guerrero contra el mal empujado por el mal, una libertad amurallada por la justicia que es llevada al extremo convirtiéndola en absurdo, una libertad suspendida en el porvenir.