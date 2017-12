El ministro de Defensa, Avigdor Liberman, condenó a los agitadores árabes israelíes que manifestaron en contra de la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Decenas de alborotadores arrojaron cascotes a los automóviles en la autopista 65 y se enfrentaron con la policía, mientras cantaban “Palestina es nuestra”.

Durante una entrevista ofrecida a la radio estatal Kan, Liberman arremetió contra los revoltosos, sugiriendo que “se muden a la Autoridad Palestina” y llamando a boicotear a los árabes que viven en la región de Wadi Ara.

“Hago un llamado a todos los ciudadanos israelíes para que no entren en sus tiendas.” No compren nada de ellos”, instó Liberman. “Debemos darles la sensación de que no son queridos”.

“Los árabes de Wadi Ara están trabajando contra el Estado desde adentro. No tienen lo que hacer en Israel y deberían ser parte de la Autoridad Palestina. Llamo a los ciudadanos israelíes a boicotearlos; no hay motivo para entrar en sus tiendas”, aseveró el titular de Defensa.

“Aquellos que observan estos disturbios y esta violencia, y el casi linchamiento de un periodista comprenden que esa gente no tiene nada que buscar en el Estado de Israel; deben ser parte de la Autoridad Palestina donde recibirán beneficios de desempleo, pago por enfermedad y estipendios de desempleo”, aseveró con ironía Liberman. “Vemos cómo estas personas cometen ataques terroristas en el Monte del Templo y en el centro de Tel Aviv, y esa gente debe entender que no se los quiere”.

Liberman se refería al ataque terrorista de julio en el Monte del Templo perpetrado por dos habitantes de Umm al Fahm, que asesinaron a dos policías, y al ataque de Nashat Milhem, oriundo Wadi Arar, quien asesinó en un bar de Tel Aviv en 2016, a tres jóvenes comensales.

Liberman negó que estuviera generalizando al llamar a boicotear a todos los habitantes de Wadi Ara. “No huyamos de la realidad”, manifestó. “Recuerdo el funeral de los terroristas, que perpetraron el ataque en el Monte del Templo, en Umm al Fahm. Había miles de personas allí que se identificaban con sus acciones”.

Liberman también se refirió a los supuestos vínculos de Israel con Riad, diciendo que “al final de cuentas, Arabia Saudita entiende que quien los amenaza no es el sionismo o Israel, sino Irán y sus satélites.

Liberman promueve desde hace tiempo un plan para escindir las áreas árabes de Israel e integrarlas en un eventual Estado palestino, a cambio de áreas de Judea y Samaria (Cisjordania) que se anexarían a Israel. “No hay ninguna razón para que Umm el Fahm sea parte de Israel”, declaró Liberman, acusando a los habitantes de Wadi Ara de ser desleales al Estado de Israel.