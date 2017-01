Israel otra vez está de luto

Ni uno más de nuestros hijos

Bernardo Ptasevich

Sin bajar los brazos, sin mostrar al enemigo ninguna debilidad más que la de ser personas, seres humanos con sentimientos que dan valor a la vida. Sin bajar los brazos, pero tristes, muy tristes porque esta no es la primera vez, ni será la última.

Y si, ya lo sabemos como es que un país como el nuestro, lleno de gente creativa que nos permite vanagloriarnos de nuestros logros, no podamos al menos hacer algo para que esto no sea habitual.

Basta con ir a pedir trabajo de obrero y ver la precariedad de los sistemas de selección para el nuevo personal. Está claro que las empresas que buscan choferes para camiones en diferentes áreas no se preocupan del perfil del nuevo empleado sino de sus dotes para manejar. El gobierno no debe permitirles tomar ni un solo empleado que no haya cumplimentado trámites que incluyan un perfil psicológico.

Por si no lo saben, empresas de otros sectores que toman un nuevo empleado o pretenden ascender de puesto a uno de su plantilla, hacen que esos perfiles e incluso los aspirantes deben pasar por un polígrafo. ¿Ustedes creen que alguien que sabe claramente que va a morir y aun así comete el atentado pasaría estos controles? Si bien yo no estoy seguro de la efectividad de estos sistemas dado mi desconocimiento del tema, esta claro que se hace diferencias de acuerdo a la necesidad de cubrir vacantes, cumplir contratos o terminar obras en tiempo acordado. En cierto modo hay complicidad, como mínimo por negligencia.

Ni uno más de nuestros hijos

Creo que el lema debe ser ¡NI UNO MÁS,… ni uno más de nuestros hijos! Chicos que apenas empiezan la juventud hace su servicio militar obligatorio exponiéndose desde el primer día con su uniforme que visten con orgullo pero aun sin haber recibido instrucción suficiente. Y que nadie se enoje por escribir sobre lo que vi en el video, lo que vio el mundo entero. No se puede esconder la realidad. La mayoría de nuestros incipientes soldados fueron a buscar protección, se cubrieron como civiles en una confitería, agachándose detrás de algo que los proteja.

Lejos de ser una crítica, esto es una preocupación ya que ese video recorre el mundo y solo podría envalentonar a los terroristas suicidas. De otro modo el conductor asesino no hubiese tenido tiempo de dar la vuelta y volver a arremeter contra sus víctimas. Nuestros jóvenes soldados, esos que estaban en ronda muy cerca y los que fueron arrollados, aún no estaban preparados con los conocimientos suficientes de un soldado avezado. Es cierto que no estaban en un campo de batalla, ni siquiera estaban en un puesto de control, pero el solo hecho de vestir un uniforme los expone en forma preferencial. No es que si tomamos medidas esto no va a volver a suceder, pero seguramente estaremos mejor preparados para enfrentarlo. Hoy no hay lugar seguro, una confitería, una parada de autobuses, una calle cualquiera en cualquier ciudad, todo se convierte en área de guerra cuando un imbécil terrorista arremete contra civiles o soldados para quitarles la vida, herirlos, arruinar su vida y la de sus familias. Es un claro ataque a los judíos, a Israel, a todo lo que representa nuestra forma de vida, nuestra democracia y la tolerancia con que encaramos la interrelación en el país. Pero toda esa tolerancia debe terminar en el mismo segundo que el área se convierte en zona de guerra. Ni que hablar que no debemos permitir que estos penosos hechos sean utilizados políticamente por ningún partido o candidatos de ningún sector.

NI UNO MÁS, no es un lema para manifestaciones.

NI UNO MÁS, no es para organizar manifestaciones, no es para reclamar contra nuestro Ejército ni contra nuestro gobierno. NI UNO MÁS es para que nuestro Ejército, nuestro Gobierno y los ciudadanos, sin importar ideas políticas ni diferencias, afrontemos esta nueva realidad que nos toca vivir.

No es para la derecha ni para la izquierda, nuestros hijos no pueden tener etiquetas.

Es hora de tomar medidas. Está claro que no es la población la que puede dictar las pautas, la que puede poner en práctica ningún cambio. El gobierno, la oposición y las FDI (Fuerzas de defensa de Israel) tienen que trabajar en ese sentido. No digo que antes no se ocuparan del tema pero hay claros espacios en que todo se relaja, que hay menos controles, que los ciudadanos nos cuidamos menos.

Por unos días, todos nos fijamos donde pararnos para esperar el autobús, pero luego ya estamos al borde de la calle siendo presa fácil de atacar. Por lo menos hagamos que les sea más complicado. Y debe haber normas claras sobre cómo actuar ante un ataque, no hay tiempo de pedir permisos. Los civiles no podemos actuar, la mayoría no tenemos armas y hasta nos llevaría un par de minutos leer la situación en el terreno. Pero Israel tiene en sus ciudades y cada pocos metros guardias de seguridad armados, miembros del Ejército entrenados, policías en actividad y hasta retirados, personas que pueden y deben actuar con decisión. Ese colectivo de ciudadanos aptos para tomar cartas en el asunto debe pasar por algún tipo de capacitación extra, cursos, charlas, hasta nuevas clases prácticas y saber claramente cuál es el marco legal en el que actuarán para que nada los haga dudar (que quede claro que esto no tiene nada que ver con el caso del soldado recientemente juzgado ya que los hechos no son los mismos). Deben saber que actuar correctamente y a tiempo puede salvar la vida de muchas personas, hacerlo con responsabilidad y rapidez.

Judíos y no judíos de Israel, esta es la cuestión

Mientras muchos critican y otros apoyan, mientras unos atacan y otros se defienden, los terroristas siguen su trabajo preparando el próximo atentado. Judíos y no judíos, gobierno y oposición, religiosos y no religiosos, personas de bien que las hay y son mayoría en este mundo, deben unirse para enfrentar este peligro que no es una amenaza sino una realidad. ¿A quien le tocara la próxima vez? ¿A ti? ¿A mí? ¿A nuestra familia? Todos somos uno. Solo me resta dar el pésame a la familia de los jóvenes que han perdido la vida, decirles que somos millones los israelíes que los sentimos como nuestros hijos. Dar apoyo a los heridos y sus familias. Ojalá pudiera decirles que desde ahora todos vamos a trabajar juntos en un mismo sentido para evitar que se repita o minimizar los afectados en una próxima vez. No está en mis manos, tampoco en las manos de una sola persona. Pido a quienes si pueden que hagan algo y esto es ahora, no mañana, no el mes próximo. ¡NI UNO MÁS DE NUESTROS HIJOS!

