Informe: Gobiernos europeos financian terrorismo palestino

Los gobiernos europeos financian a organizaciones palestinas civiles con lazos claros con grupos terroristas como el Frente Popular para la Liberación de Palestina, anunció un nuevo informe de la organización NGO Monitor.

NGO Monitor, es un grupo de vigilancia informativa que promueve una mayor transparencia entre las organizaciones no gubernamentales israelíes financiadas con fondos extranjeros.

El nuevo informe examinó 10 organizaciones afiliadas al FPLP, que recibieron financiación de la Unión Europea y de los países europeos.

El PFLP ha sido designado una organización terrorista por los Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá e Israel.

Uno de los grupos que reciben financiación es el Sindicato de Comités de Trabajo de Salud, cuyo fundador, Rabah Muhanna, es miembro de la oficina política del PFLP y jefe de la rama del grupo en la Franja de Gaza.

Según el informe, aquel sindicato ha recibido más de 350.000 euros (380.000 dólares) de la Comisión Europea entre 2014 y 2016, además de importantes fondos donados por los gobiernos europeos y varios grupos humanitarios europeos.

La Unión Europea es también un colaborador clave del Centro Palestino para los Derechos Humanos, cuyo fundador, Raji Sourani, fue condenado en 1979 por ser miembro del FPLP.

En 2012, a Sourani le fue negada la visa a los Estados Unidos por su dudoso récord.

El informe de NGO Monitor reveló que la Unión Europea donó más de 400.000 euros (430.000 dólares) al Centro Palestino de Derechos Humanos en los dos años previos a 2016.

Durante ese mismo período, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios donó 557.000 dólares al grupo.

El informe identifica además una serie de fondos bien conocidos, incluyendo los fondos operados por las empresas del multimillonario liberal George Soros, como donación a organizaciones no gubernamentales vinculadas al FPLP.

“La clara afiliación entre estas ONGs y el Frente Popular para la Liberación de Palestina requiere atención inmediata y acción concreta de los donantes europeos, para asegurar que los fondos no lleguen a grupos afiliados al FPLP ni a otras organizaciones terroristas”, concluyó NGO Monitor.

“La financiación actual debe suspenderse hasta que los donantes lleven a cabo una auditoría independiente de los procesos que han permitido la financiación de estas organizaciones”, aconseja el informe, que también instó a los funcionarios israelíes a que “tomen muy en serio los lazos financieros entre el Frente Popular para la Liberación de Palestina y los organismos europeos”.