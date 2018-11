“El día del cine”: Celebración cinematográfica

El jueves 22 de noviembre, se celebrará el “Día del Cine” en su sexta edición, un día en el que todas las entradas se venderán en docenas de cines de todo el país a precios especiales: NIS 10 para películas regulares y NIS 14 para películas tridimensionales. Además, las redes ofrecerán precios especiales para las películas que se proyectarán en los cines IMAX, 4DX y VIP. Todas las redes de cine en Israel participan en la iniciativa, cuyo objetivo es involucrar al público en la celebración cinematográfica de la Asociación de la Industria Cinematográfica de Israel. Las proyecciones se podrán ver a todas las horas del día, de acuerdo con el horario de proyección, mientras que algunos cines operarán en un modo especial como día de vacaciones, desde las 10:00 AM hasta las primeras horas de la noche.

En la celebración del año pasado asistieron más de 250,000 personas en todo el país. Danny Kafri, Director de la Asociación de la Industria del Cine en Israel, destacó el gran éxito de los años anteriores lo cual dejó en claro que hay una audiencia y una gran demanda de consumo de cine en Israel. Agregó que este día, que se ha convertido en una tradición, permite que el público celebre el cine a un precio simbólico.Participan en esta celebración alrededor de 45 cines y 380 pantallas, incluidas las redes Yes Planet, Cinema City, Lev, Rav Chen y Globus Max. Además se estrenarán varias películas en este día. En lo que respecta al cine israelí, las siguientes películas se estrenarán en el marco del “Día del Cine”: Otra historia (Avi Nesher), No Virgins in the Krayot (Keren Raphael), “Laces” (dirigida por Yankul Goldwasser).