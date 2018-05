El Consejo de Derechos Humanos ordenó una comisión investigadora contra Israel

El Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU votó establecer una Comisión investigadora para examinar la posibilidad de que Israel haya cometido crímenes de guerra durante las confrontaciones recientes en la frontera con Gaza.

La resolución fue aprobada por 29 votos contra dos y catorce abstenciones, en Ginebra. Estados Unidos y Australia fueron los únicos países que votaron contra la resolución.

Alemania, Hungría, Japón, Corea del Sur, Croacia, Etiopía, Georgia, Kenia, Panamá, Ruanda, Suiza, Togo y Gran Bretaña se abstuvieron. Ucrania y Mongolia no estuvieron presentes en la votación.

Votaron a favor de la resolución Afganistán, Angola, Bélgica, Brasil, Burundi, Chile, China, Costa de Marfil, Cuba, República Democrática del Congo, Ecuador, Egipto, Irak, Kirguistán, México, Nepal, Nigeria, Pakistán, Perú, Filipinas, Qatar, Arabia Saudita Arabia, Senegal, Eslovenia, Sudáfrica, España, Túnez, Emiratos Árabes Unidos y Venezuela.

Gran Bretaña expresó que reconoce “las trágicas y preocupantes pérdidas de vida” en la reciente ola de violencia israelí-palestina en la frontera con Gaza. Sin embargo, puntualizó que no puede apoyar una investigación que ignora el papel de Hamás en los sucesos, y por no tanto no “nos suministrará un verdadero entendimiento de las responsabilidades”.

Alemania manifestó durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos que Israel debe abstenerse del uso excesivo de la fuerza contra civiles desarmados. Asimismo, Hamas y los líderes de la “protesta” deben garantizar que no sea violenta, afirmó Berlín, indicando a su vez que lamentablemente que el texto de la resolución no refleja adecuadamente la situación sobre el terreno.

El embajador “palestino” en el CDH dijo que la manifestación pacífica un “derecho absoluto”. “Israel y sus defensores han dado la impresión de que Palestina ocupa a Israel. ¿Cuánto tiempo durará esta broma?”, se preguntó retóricamente.

El representante de los Estados Unidos ante el Consejo de DDHH adelantó que Washington vota por el “no” sobre la resolución e instó a otros países miembros a hacer lo mismo. La embajadora israelí Shechter calificó la resolución como “carente de sentido” y dijo que “merece ser destrozada”.

EE.UU. aseveró que el enfoque unilateral de la resolución, y el hecho de su fracaso en hacer que Hamas responda, expone de manifiesto su parcialidad y pone en tela de juicio la credibilidad misma del Consejo de Derechos Humanos.