Corte alemana: Polonia no puede forzar a la ZDF a disculparse por la terminología usada sobre Auschwitz

El máximo tribunal de Alemania declaró que un fallo polaco contra la cadena pública alemana de comunicación ZDF que utilizó el término “Campos de exterminio polacos”, manifestando que no tiene fuerza legal en Alemania y que el medio de radiodifusión no puede ser obligado a pedir disculpas a ese país. También manifestaron que un fallo judicial de otro país no puede aplicarse si está “en contradicción con los principios fundamentales de la ley del Estado y sus conceptos de justicia”

La ZDF no puede ser obligada por un tribunal polaco en Cracovia a publicar una disculpa previamente redactada, ya que esto violaría las garantías constitucionales de libertad de expresión y opinión.

La disputa comenzó cuando ZDF, al publicitar un documental de 2013, describió erróneamente a los campos de exterminio de la Segunda Guerra Mundial conducidos por los nazis Auschwitz y Majdanek en la Polonia ocupada como “campos de exterminación polacos”.

El tema es muy delicado en Polonia, dado que este año se aprobó una ley para penalizar declaraciones que describen “responsabilidad o corresponsabilidad con la nación o el estado polaco por crímenes cometidos por el Tercer Reich alemán”.

Después de las quejas de la embajada de Polonia, ZDF corrigió las palabras y luego se disculpó repetidas veces, pero el tribunal de Cracovia en 2016 decidió que debe publicar una disculpa específicamente redactada en su sitio web. Sin embargo, el demandante consideró que esta insuficiencia ya que la palabra no abarca distorsiona la historia del pueblo polaco.

El tribunal alemán, en la declaración del martes anunciando su decisión del 19 de julio, dijo que había basado su decisión en el “principio de proporcionalidad”, dadas las repetidas disculpas de la ZDF.