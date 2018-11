CNN despide a comentarista después de que llamara a eliminar a Israel

La cadena de noticias americana CNN despidió al comentarista Marc Lamont Hill tras las controversias generadas por su discurso en la ONU en ocasión del llamado “Día de Solidaridad con el Pueblo Palestino”.

Lamont Hill, conocido por sus posiciones antisemitas, dijo en su discurso que hay que eliminar al Estado de Israel y defendió la “resistencia” violenta de los palestinos. En su discurso mencionó la frase “desde el río (Jordán) hasta el mar (mediterráneo)” en referencia a un estado palestino, haciendo clara alusión a la desaparición de Israel con una expresión típica de los movimientos terroristas como el Hamás. La creación de un estado palestino “desde el río hasta el mar” acabaría con la existencia de Israel, hogar de cerca del 45% de los judíos del mundo.

La Liga Anti-Difamación condenó el discurso de Lamont Hill y destacó que “es una verguenza que una vez más este evento anual en la ONU no promueve vías constructivas para la solidaridad palestina y un futuro de paz sino acción divisorias y destructivas contra Israel”.

El comentarista de CNN intentó matizar sus comentarios tras la polémica a través de su cuenta de Twitter diciendo que su propósito era declarar que “todas las áreas de la palestina histórica deben ser espacios de libertad, seguridad y paz para los palestinos”. Sin embargo, repitió que apoyaba una solución de un solo estado.

En el pasado Hill incluso rechazó los llamados del presidente Trump a los palestinos a “rechazar el odio y el terrorismo”. Además, Lamont Hill, que es también profesor universitario, apoyó el boicot a Israel y llamó a actividades a nivel nacional e internacional en contra de las políticas del país.

@marclamonthill speaking from the perspective of civil society, highlights the irony of the 70th anniversary of the Declaration of Human Rights and the unattained Rights of the Palestinian People. #Rights4Palestine #Palestineday watch now @UNWebTV @UNISPAL pic.twitter.com/I4qq1BwXNq

— UN CEIRPP (@UNISPAL) November 28, 2018