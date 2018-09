Activista palestino de derechos humanos: Europa debería cortar el financiamiento al BDS así como Trump cortó el de UNRWA

Al hablar en el Parlamento de la UE en Bruselas, Bassem Eid, activista palestino de derechos humanos con base en Jerusalén, criticó a Europa por hacerse la vista gorda, durante siglos, ante la difícil situación económica de Gaza. Dijo que “la dignidad solo puede lograrse a través de la prosperidad económica”.

Al acusar al movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) de “tratar de usar a los palestinos para ganar poder y dinero”, Eid dijo que si Europa cortara sus fondos, al igual que Trump estaba recortando el financiamiento de UNRWA, el movimiento BDS dejaría de existir en seis meses. Europa debería dar el dinero directamente a los palestinos, dijo, y agregó que las consignas de los miembros del BDS de que el sufrimiento a corto plazo era necesario para obtener beneficios a largo plazo eran similares a las consignas pronunciadas por los líderes árabes en 1948.

También criticó a la Autoridad Palestina por evitar que los activistas participen en eventos de convivencia. Las declaraciones de Eid fueron publicadas en su canal de YouTube el 5 de septiembre de 2018.

Bassem Eid: “En mi opinión, la mayoría de los parlamentarios europeos no tienen idea de lo que realmente está sucediendo en el terreno y de qué se trata el conflicto. Solía decir que la cooperación y la prosperidad económica un día pavimentarían el camino hacia la paz entre israelíes y palestinos. Desafortunadamente, Europa, durante siglos, se hizo la vista gorda ante la cuestión de la economía y, mientras tanto, no encontró ninguna solución política para el conflicto palestino-israelí. Llegó el momento de trabajar juntos, palestinos e israelíes, apartados de los líderes. No deberíamos tener que vivir con miedo”.

“Debo decirles que decenas de empresarios palestinos recibieron una invitación para participar en esta conferencia, y en las últimas 48 horas se excusaron de participar porque recibieron amenazas de las fuerzas de inteligencia de la Autoridad Palestina. Usualmente, en este escenario se sentaban decenas de personas para hablar de la situación económica. Pero, desafortunadamente, la Autoridad Palestina está tratando de evitar cualquier tipo de cooperación entre israelíes y palestinos, porque el interés de la Autoridad Palestina es mantener sufriendo a los palestinos. Gracias al sufrimiento solo ellos pueden gobernarlos”.

“En mi opinión, la mayoría de los palestinos buscan dignidad en lugar de identidad. Este es uno de los temas más importantes, y la dignidad solo se logra con la prosperidad económica. Solía enseñar a mis colegas palestinos en el campamentos de refugiados que la tierra natal no es el lugar donde naces. La patria es el lugar donde puedes obtener dignidad, justicia y libertad”.

“El BDS quiere destruir a Israel y, como palestino, no tengo tiempo para eso”.

“Entonces, Europa debería ayudar a los palestinos a poner fin al BDS. Es mucho mejor para los parlamentos de Europa enviar el dinero directamente a los palestinos, en lugar de simplemente usarnos para dárselo al BDS. El BDS nunca nos ayudará. El BDS nunca querrá alcanzar ningún tipo de paz entre israelíes y palestinos. El BDS quiere destruir a Israel y, como palestino, no tengo tiempo para eso”.

“Estuve en Sudáfrica hace tres años en la llamada Semana del Apartheid y di varias entrevistas a los medios. Uno de los periódicos contactó al miembro de BDS en Sudáfrica para que reaccionara ante mis opiniones. El miembro del sindicato del BDS en Sudáfrica dijo al periodista: ‘el Sr. Eid tiene razón cuando dice que los palestinos están sufriendo por el boicot a Israel, pero — agregó el miembro del BDS— este será un sufrimiento a corto plazo con un beneficio a largo plazo’. ¿Saben quién nos dijo esto antes? Los líderes árabes en 1948, cuando nos abrieron las puertas diciendo: ¡Vengan! Será un sufrimiento a corto plazo con un beneficio a largo plazo. Y hemos esperado casi 70 años. Esa es la política. Quiero llamar su atención hoy a la Franja de Gaza. Miren lo que ha sucedido en Gaza después de la retirada de Israel. Cuando Ariel Sharon declaró sobre su plan de retirarse de Gaza, los líderes palestinos fueron de un canal de televisión a otro, diciendo: ‘Si Israel se retira, haremos que Gaza sea Singapur’. Yo no he estado en Singapur, pero me pregunto si su situación es similar a la de Gaza. En mi opinión, nosotros, los palestinos, hemos casi destruido lo que quedó de cuando los israelíes estaban en Gaza, y este es el resultado”.

Fuente: MEMRI