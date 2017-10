El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, manifestó que no designará en el gobierno palestino de unidad a ningún funcionario de Hamas que no reconozca públicamente a Israel.

Abbas señaló a una delegación de ex diputados israelíes, que visitó la sede de su gobierno en Ramallah, que “los estadounidenses le han asegurado que anunciarán pronto su apoyo a la solución de dos estados”, reportó el diario Haaretz.

Abbás también acusó al primer ministro, Biniamín Netanyahu, de impedir la reanudación de las conversaciones de paz entre Israel y los palestinos.

“Netanyahu no quiere renovar el proceso de paz, piensa que me quedaré aquí y protegeré la ocupación”, les dijo Abbás a los miembros de la delegación.

La delegación incluyó, entre otros, al ex presidente del Partido Laborista, Amram Mitzna, los ex ministros Ofir Pines-Paz y Raleb Majadele, y los ex diputados Colette Avital y Taleb el Sana.

En el marco acuerdo de reconciliación alcanzado a principios de octubre entre el grupo terrorista islámico Hamas y el movimiento nacionalista palestino Fatah, que encabeza Abbas, la Autoridad Palestina retomará el control civil de Gaza para el primero de diciembre.

Tras el acuerdo, el Gabinete de Seguridad de Jerusalén anunció que el Gobierno no mantendrá conversaciones de paz con la Autoridad Palestina a menos que Hamas renuncie al terrorismo y reconozca al Estado judío.

El enviado de paz de la Casa Blanca en el Medio Oriente, Jason Greenblatt, se hizo eco de la demanda israelí y puntualizó que todo gobierno palestino debe cumplir con ciertos “requisitos básicos”, es decir, renunciar a la violencia y reconocer a Israel, tal como lo exige el Cuarteto de Paz para Oriente Medio.

La Organización de Liberación de Palestina (OLP) liderada por Abbas ha reconocido a Israel. En cambio, Hamas proclama abiertamente la destrucción del Estado judío. Enraizado fuertemente en Gaza, el grupo extremista islámicó libró tres guerras con Israel desde 2008.