Presidente Rivlin: “la Ley de Regularización nos hace parecer un estado apartheid”

El presidente Reuven Rivlin se opone firmemente a la Ley de Regularización, aprobada por la Knéset la semana pasada, que permite la expropiación de tierras en Cisjordania con el fin de legalizar retroactivamente los asentamientos.

La aprobación de la llamada “Ley de Regularización” podría hacer que Israel pareciera un estado de apartheid, dijo Rivlin en una reunión.

“Israel ha adoptado el derecho internacional. Este no permite que un país que actúe de acuerdo con él aplique y haga cumplir sus leyes en territorios que no están bajo su soberanía. Si lo hace, es una cacofonía legal. Esto hará que Israel sea visto como un estado de apartheid, que no lo es”, manifestó.

“No hay duda aquí. El gobierno de Israel simplemente no está autorizado a aplicar las leyes de la Knesset en territorios que no están bajo la soberanía del estado”, agregó Rivlin.

La ley permite a Israel expropiar tierras reclamadas por palestinos en Cisjordania, donde se han construido asentamientos israelíes o puestos avanzados. Si bien no concede a los colonos la propiedad de la tierra, les permite permanecer allí y niega a los presuntos propietarios palestinos el derecho a reclamar la tierra “hasta que haya una resolución diplomática del estatus de los territorios”.

Rivlin también expresó su oposición a una ley que permitiría a la Knéset sobrepasar a la Corte Suprema, en caso de que esta dictamine que la ley de regularización es inconstitucional. El proyecto sugiere la aprobación de una ley que requiera que la Corte Suprema tenga una mayoría de al menos 9 jueces de 11 para anular una ley; o permitir que la Knéset reconstituya la ley cuestionada por la Corte por un período de tiempo limitado a pesar de la decisión del tribunal.

La mayoría de los miembros y ministros de la Knéset asumen que la Corte anulará la ley por considerarla inconstitucional. En tal caso, el partido Habayit Hayehudí (Hogar Judío) probablemente exigiría la aprobación de una ley que permitiera a la Knéset anular a la Corte Suprema cuando dictamine que una ley es inconstitucional.

El ministro de Finanzas, Moshe Kahlón informó que él y su partido Kulanu siguen firmemente opuestos a una ley que debilitaría la autoridad de la Corte Suprema, como así también David Bitan, presidente de la coalición (Likud).

“Mientras estemos en la coalición del gobierno, no habrá ninguna ley semejante. No tenemos otra Corte Suprema y ésta no debe ser perjudicada”, dijo Kahlón.

El ministro de Defensa, Avigdor Lieberman, dijo al Canal 2 que la “Ley de Regularización” no tiene conexión con la empresa de asentamientos. La ley “perjudica a los asentamientos y fortalece el (corporativismo del) establecimiento judicial”, dijo.

“Aquellos que han engañado a los colonos y les han prometido que el asentamiento ilegal de Amona no sería removido, ahora les están diciendo que la ley de Regularización resolverá los problemas de los asentamientos. Esta es una ley incorrecta, y sólo complica la situación”, dijo Lieberman.