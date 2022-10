Zelensky: Rusia bombardea las ciudades ucranianas con misiles y drones iraníes

10 octubre, 2022

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, señaló en un mensaje al pueblo ucraniano que los ataques masivos en varias regiones de Ucrania tienen como objetivo la infraestructura energética y la gente.

«La mañana es dura. Estamos tratando con terroristas. Docenas de misiles, ‘Shaheds’ iraníes. Tienen dos objetivos», dice Zelensky.



El primero, indica, son las instalaciones de energía en todo el país.



«La región de Kiev y la región de Jmelnytskyi, Leópolis y Dnipro, Vinnytsia, la región de Ivano-Frankivsk, Zaporiyia, la región de Sumy, la región de Jarkov, la región de Zhytomyr, la región de Kirovohrad, el sur del país. Quieren pánico y caos, quieren destruir nuestro sistema energético», dice.



El segundo objetivo, agrega, «son las personas», y subraya que «un momento así y unos objetivos así han sido especialmente elegidos para causar el mayor daño posible».



Zelensky llama a la población a permanecer en los refugios hoy y a seguir siempre las normas de seguridad y asegura que gracias a las tropas ucranianas, «todo estará bien».



«Y recuerden siempre: Ucrania existía antes de que apareciera este enemigo, y Ucrania existirá después de él», concluye.



En un mensaje previo en Telegram, Zelensky llamó a la población a resistir ante los masivos bombardeos hoy en varias ciudades en toda Ucrania.



«La alarma antitaérea no cesa en toda Ucrania. Hay impactos de misiles. Por desgracia, hay muertos y heridos. Les pido: no abandonen los refugios. Cuiden de sí mismos y de sus seres queridos. Aguantemos y seamos fuertes», escribió Zelensky en Telegram.



Recordó que es ya el día 229 de la «guerra a gran escala».



«En el día 229 intentan destruirnos y borrarnos de la faz de la tierra. Completamente. Destruir a nuestra gente que está durmiendo en casa en Zaporiyia. Matar a la gente que se dirige al trabajo en Dnipro y Kiev», agregó.



En tanto, Mijailo Podolyak, asesor del presidente ucraniano, pidió menos diálogo y más armamento ante los «ataques deliberados en el centro de Kiev, Zaporiyia y Dnipro».



«Rusia no es capaz de luchar en el campo de batalla, pero sí de asesinar civiles. En lugar de hablar,. necesitamos defensa aérea, MLRS, proyectiles de mayor alcance», escribió en su cuenta de Twitter.



En otro mensaje calificó el bombardeo masivo de ciudades ucranianas de «crimen de guerra en vivo a gran escala» y de «guerra sin reglas», ante lo que las únicas respuestas posibles son «sistemas de defensa aérea y antimisiles para Ucrania, la expulsión de Rusia de todas las tribunas internacionales y un tribunal especial, y órdenes de arresto inmediatas para las autoridades rusas». EFE