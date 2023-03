Yonatan “Yoni” Netanyahu, comandó la unidad de comando de élite Sayeret Matkal durante la Operación Entebbe

31 marzo, 2023

Oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) nacido en Estados Unidos dirigió la operación para rescatar rehenes celebrada en el aeropuerto de Entebbe en Uganda en 1976.

102 de los 106 rehenes fueron rescatados, pero Netanyahu murió en acción, la única víctima mortal de las FDI durante la operación.

El hijo mayor del profesor israelí Benzion Netanyahu, Yonatan (1946-1976), nació en la ciudad de Nueva York y pasó gran parte de su juventud en los Estados Unidos, donde asistió a la escuela secundaria. Después de servir en las FDI durante la Guerra de los Seis Días de 1967, asistió brevemente a la Universidad de Harvard antes de trasladarse a la Universidad Hebrea de Jerusalén en 1968; poco después dejó sus estudios y regresó a las FDI. Se unió a Sayeret Matkal (unidad de élite de las Fuerzas de Defensa Israelíes. Sus operaciones principales son el contraterrorismo, el reconocimiento y la Inteligencia militar) a principios de la década de 1970 y recibió la Medalla al Servicio Distinguido por su conducta en la Guerra de Iom Kipur de 1973. Después de su muerte, la Operación Entebbe pasó a llamarse “Operación Yonatan” en su honor.

El hermano menor de Netanyahu, Benjamín Netanyahu, fue primer ministro de Israel desde 1996 hasta 1999, desde 2009 hasta 2021 y nuevamente en 2022. Tanto Benjamín como su hermano menor, Iddo Netanyahu, sirvieron en Sayeret Matkal.

Yonatan Netanyahu nació en la ciudad de Nueva York, el hijo mayor de Tzila (de soltera Segal; 1912–2000) y Benzion Netanyahu (1910–2012), profesor emérito de historia en la Universidad de Cornell. Su madre había nacido en Petaj Tikva, en lo que ahora es Israel, que entonces estaba en el Mutasarrifato (distrito) de Jerusalén del Imperio Otomano, mientras que su padre nació en Varsovia y emigró al Mandato de Palestina en 1920. Recibió el nombre de su abuelo paterno, el rabino Nathan Mileikowsky y el coronel John Henry Patterson, quien anteriormente estuvo al mando de la Legión judía y asistió a su circuncisión.

La familia de Netanyahu regresó al recién independizado estado de Israel en 1949 cuando él tenía dos años y se estableció en Jerusalén. En 1956, la familia se mudó nuevamente a los Estados Unidos antes de regresar a Israel en 1958. Netanyahu asistió a la escuela secundaria en Gymnasia Rehavia en Jerusalén. En 1963, cuando estaba en el grado 11, la familia regresó a los Estados Unidos, donde asistió a Cheltenham High School en Wyncote, Pensilvania. Fue compañero de clase del miembro del Salón de la Fama del Béisbol Reggie Jackson. Mientras estaba en la escuela secundaria, comenzó a contemplar su propósito en la vida, cuando escribió en una carta de 1963: “El problema con los jóvenes aquí es que sus vidas son escasas en contenido. Debo estar listo en cada momento de mi vida para confrontarme a mi mismo y decir: ‘Esto es lo que he hecho’”. Después de graduarse en junio de 1964, regresó a Israel para alistarse en las Fuerzas de Defensa de Israel. Se unió a la Brigada de Paracaidistas y luchó en la Guerra de los Seis Días.

Netanyahu se casó con su novia de mucho tiempo Tirza («Tuti») el 17 de agosto de 1967. Poco después de su boda, volaron a los EE. UU., donde Netanyahu se matriculó en la Universidad de Harvard. Tomó clases de filosofía y matemáticas, sobresaliendo en ambas, y estaba en la Lista del Decano (reconocimiento anual a la excelencia académica realizado por el Decano de la Facultad)al final de su primer año. Sin embargo, sintiéndose inquieto por estar lejos de Israel, especialmente con las escaramuzas de Israel contra Egipto durante la Guerra de Desgaste, se transfirió a la Universidad Hebrea de Jerusalén en 1968. A principios de 1969, dejó sus estudios y regresó al ejército. Su padre describió esas decisiones diciendo: “Soñaba con reanudar sus estudios y planeaba hacerlo una y otra vez. Sin embargo, siempre condicionó su regreso a Harvard a la relajación de las tensiones militares”.

En 1972, él y Tuti se divorciaron. Netanyahu vivía con su novia de dos años, Bruria, en el momento de su muerte.

Carrera militar

Después de graduarse de la escuela secundaria, Netanyahu se unió a las Fuerzas de Defensa de Israel en 1964. Se ofreció como voluntario para servir en la Brigada de Paracaidistas y se destacó en el Curso de Entrenamiento de Oficiales. Finalmente, se le dio el mando de una compañía de paracaidistas.

En 1967 consideró la universidad, pero la constante amenaza de guerra hizo que se quedara en Israel: «Este es mi país y mi patria. Es aquí a donde pertenezco», escribió. El 5 de junio de 1967, durante la Guerra de los Seis Días, su batallón luchó en la batalla de Um Katef en el Sinaí y luego reforzó la batalla de los Altos del Golán. Durante la batalla de los Altos del Golán, resultó herido mientras ayudaba a rescatar a un compañero soldado que yacía herido en lo profundo de las líneas enemigas. Fue condecorado por su valor después de esa guerra.

Después de ser herido, regresó a los EE. UU. para estudiar en la Universidad de Harvard. Pero después de un año sintió la necesidad de regresar a Israel para reincorporarse al ejército. “En este momento”, escribió en una carta, “debería estar defendiendo a mi país. Harvard es un lujo que no me puedo permitir”. Luego regresó a Harvard en el verano de 1973, pero nuevamente abandonó la vida académica por las fuerzas armadas de Israel.

En 1970 dirigía una unidad de reconocimiento antiterrorista, Sayeret Matkal (fuerzas especiales israelíes), y en el verano de 1972 fue nombrado subcomandante de la unidad. Ese año comandó una incursión en Siria denominada Operación Caja 3, en la que altos oficiales sirios fueron secuestrados y retenidos como moneda de cambio para luego ser intercambiados a cambio de pilotos israelíes cautivos. Al año siguiente participó en la Operación Primavera de la Juventud, en la que Sayeret Matkal, Shayetet-13 y el Mossad neutralizaron selectivamente a los terroristas y líderes de Septiembre Negro.

Durante la Guerra de Iom Kipur en octubre de 1973, Netanyahu comandó una fuerza de Sayeret Matkal en los Altos del Golán que eliminó a más de 40 comandos sirios en una batalla que frustró la incursión de los sirios en el corazón del Golán. Durante la misma guerra, también rescató al teniente coronel Yossi Ben Hanan de Tel Shams, mientras Ben Hanan yacía herido tras las líneas sirias.

Después de la guerra, Netanyahu recibió la Medalla al Servicio Distinguido, la tercera condecoración militar más importante de Israel, por su rescate de Ben Hanan. Netanyahu luego se ofreció como voluntario para servir como comandante del Cuerpo Blindado, debido a las fuertes bajas infligidas a Israel durante la guerra, con un número desproporcionado de estas en las filas de oficiales. Netanyahu se destacó en el curso de Oficiales de Tanques y recibió el mando de la Brigada Blindada de Barak, que había sido destrozada durante la guerra. Netanyahu convirtió a su brigada en la unidad militar líder en los Altos del Golán.

Operación Entebbe

Netanyahu murió en acción el 4 de julio de 1976, mientras comandaba la misión de rescate durante la Operación Entebbe. Fue el único soldado israelí fallecido durante el ataque (junto con tres rehenes, todos los miembros de las Células Revolucionarias, todos los miembros del Frente Popular para la Liberación de Palestina y decenas de soldados ugandeses). La versión comúnmente aceptada de su muerte es que Netanyahu disparó contra soldados ugandeses y un soldado ugandés le disparó en respuesta desde la torre de control del aeropuerto. La familia se negó a aceptar este veredicto e insistió en cambio en que fue asesinado por el alemán al mando de los secuestradores. Netanyahu recibió un disparo fuera del edificio que estaba siendo asaltado y pronto moriría en los brazos de Efraim Sneh, comandante de la unidad médica de la misión. La operación en sí fue un éxito y pasó a llamarse Mivtsá Yonatan (“Operación Jonathan”) en su honor.

Netanyahu fue enterrado en el Cementerio Militar de Jerusalén en el Monte Herzl el 6 de julio luego de un funeral militar al que asistieron enormes multitudes y funcionarios de alto rango. Shimon Peres, entonces ministro de Defensa, dijo durante el elogio que “una bala había desgarrado el joven corazón de uno de los mejores hijos de Israel, uno de sus guerreros más valientes, uno de sus comandantes más prometedores: el magnífico Yonatan Netanyahu”.

Hay árboles conmemorativos que se han plantado en su honor frente a su escuela secundaria de graduación, Cheltenham High School (Pensilvania, EE.UU.), y una placa conmemorativa se encuentra en el vestíbulo.

Cartas personales

En 1980 se publicaron muchas de las cartas personales de Netanyahu. El autor Herman Wouk los describe como una “obra notable de literatura, posiblemente uno de los grandes documentos de nuestro tiempo”. Muchas de sus cartas fueron escritas apresuradamente en condiciones difíciles en el campo, pero según una revisión de Times, ofrece un “retrato convincente de un hombre talentoso y sensible de nuestro tiempo que podría haber sobresalido en muchas cosas, pero eligió con clarividencia dedicarse a la práctica y el dominio del arte de la guerra, no porque le gustara matar o quisiera, sino porque sabía que, como siempre en la historia humana, el bien no es rival para el mal sin el poder de defenderse físicamente”.

Película biográfica y obra de teatro.

To Pay the Price es una obra de Peter-Adrian Cohen basada en parte en las cartas de Netanyahu. La obra, producida por el Theatre Or de Carolina del Norte se inauguró en Broadway, Nueva York, en junio de 2009 durante el Festival de Teatro e Ideas Judías. La obra estaba programada para presentarse en la compañía New Repertory Theatre cerca de Boston, Massachusetts. La presentación fue cancelada por la familia Netanyahu porque el teatro tenía la intención de presentar la obra como pieza complementaria de “Mi nombre es Rachel Corrie”.

El documental Sígueme, estrenado en mayo de 2012, se basa en la historia de vida de Netanyahu y su misión final, liderando el exitoso rescate de rehenes israelíes en Entebbe, a costa de su vida. La narración durante la película utiliza transcripciones de sus cartas personales y otras palabras habladas.

Legado

El autor Herman Wouk escribió que Netanyahu ya era una leyenda en Israel incluso antes de su muerte a la edad de 30 años. Wouk escribió:

Era un soldado-filósofo taciturno de gran resistencia, un joven líder carismático y de fibra dura, un magnífico luchador. En los Altos del Golán, en la Guerra de Iom Kipur, la unidad que dirigía formaba parte de la fuerza que retuvo un mar de tanques soviéticos tripulados por sirios, en una célebre resistencia; y después de Entebbe, “Yoni” se convirtió en Israel casi en un símbolo de la nación misma. Hoy su nombre se pronuncia allí con reverencia.

El primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que su propia “línea dura contra todos los terroristas” se produjo como resultado de la muerte de su hermano.

El Instituto Jonathan

El padre de Netanyahu comentó en 1977 que Yoni se habría sentido decepcionado con las reacciones de Occidente contra el terrorismo. «Él expresaría, creo, una gran consternación y preocupación por la debilidad e indecisión mostrada por algunas democracias hacia este fenómeno», dijo. “Sintió que hay principios que deben respetarse si la civilización misma quiere sobrevivir”.

En 1979, Benjamin Netanyahu fundó el Instituto Jonathan para patrocinar conferencias internacionales sobre terrorismo. Uno de sus primeros oradores, el senador estadounidense Henry M. Jackson, entonces presidente del Comité de Servicios Armados, quien dio una charla titulada “El terrorismo como arma en la política internacional”, describió el propósito de la conferencia y su relación con Jonathan Netanyahu. A dos conferencias organizadas por el Instituto Jonathan, en Jerusalén en julio de 1979 y en Washington, D.C. en junio de 1984, asistieron funcionarios del gobierno y atrajeron una importante cobertura de la prensa.

