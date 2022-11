23 noviembre, 2022

El primer ministro Yair Lapid se refirió a los dos hechos de terrorismo que Israel vivió en las últimas 24 horas. Lapid mantuvo una reunión con el Ministro de Defensa, el Ministro de Seguridad Pública, las FDI, la ISA y la Policía.

“Quisiera en primer lugar enviar mis condolencias y el pésame del Gobierno de Israel a la familia de Aryeh Shtsupak, de bendita memoria. Era un niño que nunca le hizo daño a nadie en el mundo, y fue asesinado simplemente porque era judío. También deseo una pronta y completa recuperación a los heridos», comentó Lapid sobre el ataque con explosivos en Jerusalén.

«Este evento es diferente a lo que hemos visto en los últimos años. Ahora se está realizando un extenso esfuerzo de inteligencia que nos llevará a encontrar a estos atroces terroristas, a quienes están detrás de ellos y a quienes les proporcionaron armas», señaló.

Y dejó un mensaje a los perpetradores del ataque: «Pueden correr, pueden esconderse, no les ayudará; las fuerzas de seguridad los alcanzarán. Si se resisten, serán eliminados. Si no, los castigaremos con todo el peso de la ley».

Por otra parte, sobre el secuestro de Tiran Fero, Lapid reveló que hablo con el padre de Tiran. «Según el testimonio de la familia, los secuestradores ingresaron al hospital, desconectaron a un niño que luchaba por su vida de un equipo médico y secuestraron su cuerpo», dijo.

«Israel ha demostrado en los últimos meses que no hay lugar ni terrorista al que no sepa llegar, desde la Kasbah de Nablus, hasta el campo de refugiados de Jenin, y otros frentes cercanos y lejanos. Si no se devuelve el cuerpo de Tiran, los secuestradores pagarán un alto precio. El Estado de Israel ha estado lidiando con el terrorismo desde el día de su fundación. Nuestros enemigos necesitan saber que estamos unidos y fuertes contra ellos. Somos una nación que sabe cómo mantenerse unida contra aquellos que buscan nuestra desaparición”.