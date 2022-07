29 julio, 2022

Yad Vashem criticó declaraciones del primer ministro húngaro Viktor Orbán

El mandatario dijo que los europeos no deberían mezclarse con "no europeos" y que "los húngaros no son una raza mestiza" y no quieren convertirse en ello.

Yad Vashem, el museo del Holocausto. Foto: Yad Vashem

El presidente de Yad Vashem Dani Dayan criticó hoy un reciente discurso del primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, al asegurar que sus declaraciones recuerdan a “las ideologías asociadas a las horribles atrocidades del Holocausto». Orbán había dicho que los europeos no deberían mezclarse con «no europeos» y que «los húngaros no son una raza mestiza» y no quieren convertirse en ello. La declaración de Orban “tiene muchas reminiscencias con las ideologías asociadas a las horribles atrocidades del Holocausto. El Holocausto nos enseña que debemos hacer frente a tales expresiones de forma rápida y directa”, indicó en un comunicado Dani Dayan, presidente de Yad Vashem. Yad Vashem Chairman, @AmbDaniDayan Responds to Racial Comments Made by Hungarian Prime Minister Viktor Orban >> https://t.co/KjAGKBjvcf pic.twitter.com/koKU0p0hzR — Yad Vashem (@yadvashem) July 28, 2022 La institución oficial hizo un “llamamiento al Gobierno de Hungría para que cumpla con su compromiso de recordar genuinamente el Holocausto y combatir eficazmente el antisemitismo y el racismo». Esta fue la última de una oleada de críticas contra Orbán, quien también hizo varios guiños a una teoría de la conspiración de extrema derecha conocida como el «gran reemplazo», que sostiene que algunas élites, en particular judías, fomentan la inmigración para reemplazar a la población blanca. Así, el mandatario húngaro tuvo que dar marcha atrás ayer, miércoles, y aseguró que su gobierno tiene «tolerancia cero con el antisemitismo y el racismo». El Comité Internacional de Auschwitz, que representa a supervivientes del Holocausto, calificó el discurso de Orbán de «estúpido y peligroso» y pidió a la Unión Europea que se distancie de él. Con información de EFE Compartir

#dani dayan, #hungria, #Viktor Orban, #Yad Vashem