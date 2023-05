Vigésimo sábado de manifestaciones en Israel contra la polémica reforma judicial

20 mayo, 2023

Los manifestantes que toman parte en las multitudinarias protestas contra la reforma judicial del Gobierno de Benjamin Netanyahu se movilizaron hoy por vigésimo sábado seguido en Israel.

Mientras tanto, las negociaciones entre Ejecutivo y oposición para llegar a acuerdos sobre el polémico plan siguen sin grandes avances.



Según los organizadores del movimiento de protestas, unas 135.000 personas se manifestaron esta tarde en Tel Aviv, ciudad liberal y centro neurálgico de las movilizaciones de los últimos meses, que se repiten desde que la coalición derechista impulsó sus planes para aprobar una reforma que socavaría la independencia de la Justicia y la separación de poderes en Israel.



Esta ola de manifestaciones ha sido la más masiva en décadas en Israel y a fines de marzo forzó incluso a Netanyahu a echarse atrás y congelar de forma temporal la tramitación de la reforma ante la presión en las calles. Desde entonces, Gobierno y fuerzas opositoras entraron en conversaciones mediadas por el presidente para alcanzar consensos de compromiso en torno al plan.



Sin embargo, según los reportes, las negociaciones por ahora no han derivado en avances significativos ni pactos entre las partes, lo que ilustra la división que genera la reforma, que agravó también aún más la polarización en una sociedad israelí ya muy fragmentada.



De acuerdo con los informes, los manifestantes -que dicen que seguirán saliendo a la calle hasta que el Gobierno retire el plan- pidieron hoy al jefe de la oposición, Yair Lapid, y al centrista y opositor Benny Gantz, que se retiren de las conversaciones al no confiar en el Gobierno.



La manifestación de hoy en Tel Aviv fue poco concurrida en relación a las últimas semanas -cuando se llegaba al menos a 200.000 asistentes- lo que muestra que la capacidad de movilización podría estar menguando tras meses de protestas casi continuas y mientras la cuestión de la reforma queda en cierto grado a segundo plano ante asuntos que ganan polémica, como la aprobación de los presupuestos.



Fuerzas opositoras denuncian estos días que los presupuestos que intenta aprobar el Ejecutivo de Netanyahu -formado por su partido Likud junto a fuerzas ultraortodoxas y de ultraderecha- son una concesión al sector religioso judío, al aumentar las cantidades económicas en beneficio de este sector y su sistema educativo.



Esto suele ser polémico entre israelíes seculares, que consideran que deben pagar con sus impuestos para mantener a un sector de población ultraortodoxa judía entre los que hay muchos que no trabajan, al dedicarse plenamente al estudio religioso.



El Gobierno «está robando a nuestros hijos su futuro y lo hace con nuestro dinero. Está creando toda una generación que no sirve en el Ejército, no estudia una profesión, no trabaja, no paga impuestos», dijo esta tarde el opositor Lapid durante un discurso en una protesta contra la reforma judicial en la urbe de Herzliya. EFE y Aurora