Israel-Colombia: La sorpresa de Europa y el que quiere volver al podio

20 mayo, 2023

Las selecciones de Israel y Colombia se estrenarán este domingo en un Mundial sub'20 en el que una querrá demostrar algo de todo lo bueno hecho en Europa y la otra repetir lo hecho hace exactamente 20 años.

El estadio de la ciudad de La Plata albergará desde las 15.00 hora local (18.00 GMT) el juego por el Grupo B, también integrado por Eslovaquia y Fiyi.



Pese a que no podrá contar con el delantero Jhon Jáder Durán, la selección sudamericana saltará al campo con un equipo similar al utilizado por Héctor Cárdenas en el último Sudamericano Sub’20.



Jugando como local, el equipo colombiano finalizó invicto en la fase de grupos y luego acabó tercero en la ronda final, posición que lo clasificó al Mundial de la categoría y a los Juegos Panamericanos.



Uno de los futbolistas que allí brilló fue el mediapunta Óscar Cortés, quien será en Argentina uno de los principales encargados de generar opciones de gol.



Con el jugador del Millonarios como titular, es probable que el once de Cárdenas sea con Luis Marquinez; Édier Ocampo, Kevin Mantilla, Fernando Álvarez, Andrés Salazar; Óscar Cortés, Gustavo Puerta, Jhojan Torres, Yaser Asprilla; Jorge Cabezas y Miguel Monsalve.



Así Colombia intentará sumar sus primeros tres puntos en el comienzo de un camino en el que tratará de repetir lo hecho hace 20 años en el Mundial de Emiratos Árabes Unidos.



En aquel certamen que disputaron futbolistas como Andrés Iniesta, Fernando Cavenaghi, Nelson Haedo Valdéz, Javier Mascherano, Carlos Tévez y Dani Alves, los entonces dirigidos por Reinaldo Rueda se colgaron la medalla de bronce tras vencer a Argentina en el encuentro por el tercer puesto.



Fredy Guarín, Edixon Perea, Macnelly Torres, Víctor Hugo Montaño y Abel Aguilar eran algunas de las figuras de ese equipo.



Del otro lado, Israel tratará de repetir lo hecho en un Europeo sub’19 en el que sorprendió y en el que dejó por el camino a la poderosa Francia en semifinales.



Pese a esto, los dirigidos por Ofir Haim no podrán contar en esta oportunidad con Oscar Gloukh, una de las figuras de ese certamen y que no fue cedido por el RB Salzburgo.



Según lo visto en ese certamen, el once para el primer encuentro mundialista podría ser con Tomer Zarfati; Ilay Feingold, Or Israelov, Roy Revivo; Ilai Madmoun, El Yam Kancepolsky, Tay Abed, Dor Turgeman, Ahmad Ibrahim y Ariel Lugassy.



De esa forma Israel saldrá a buscar la victoria en el primer encuentro del primer Mundial sub’20 que disputará en su historia y en el que buscará repetir lo hecho. EFE