VIDEO hoy en directo: La más que peligrosa táctica de Hamás de dividir a la sociedad israelí

Desde las 19:00 horas en España; Hora de Israel 20:00; Hora de Argentina 15:00; Hora de Florida 13:00; Hora de California 10:00; Hora de Chile 15:00; Hora de México 12:00; Hora de Paraguay 15:00; Hora de Cuba 13:00; Hora de Costa Rica 12:00; Hora de Ecuador 13:00; Hora en Bolivia 14:00; Hora en Texas 12:00; Hora en Perú 13:00; Hora de Venezuela 14:00.

Todas las tragedias de Israel han ocurrido en momentos de un enfrentamiento interno. El peligro para Israel no es tanto los enemigos externos sino las divisiones internas.

Las manifestaciones contra el Primer Ministro Benjamín Netanyahu están ahondando en una más que peligrosa división del país azuzada oscuramente por Irán y dirigida desde los túneles por un Hamás que está desesperadamente moribundo. Los ayatolas iraníes tienen mucha experiencia en crear revoluciones “invirtiendo” en generar todo tipo de enfrentamientos de una manera sutil cuando no lo pueden hacer por las armas. La influencia de Irán en las manifestaciones no se puede distinguir, pero si evidenciar por mucho que sean los mismos israelíes los que provocan los enfrentamientos sociales.

Compartir