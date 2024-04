VIDEO hoy en directo: EL PADRE DE HAMÁS

Hamás dice que está pensándose una posible liberación de los rehenes que tiene secuestrados, pero el Padre de Hamás, el “príncipe de este mundo” es mentiroso, ladrón y asesino.

¿Acaso aún no se han dado cuenta que lo que está haciendo Hamás es intentar dividir a la sociedad israelí? ¿Acaso no se están dando cuenta que Hamás miente, miente y solo miente? ¿Acaso no se han dado cuenta que Hamás es ladrón y asesino? No quiere llegar a ningún acuerdo respecto a los secuestrados ya que no sabemos quiénes están vivos ¿Y si todos los secuestrados están muertos? ¿Nos podemos creer que los vídeos que publican son de ayer o anteayer? ¿Acaso la masacre que han gestado se puede olvidar? ¿Acaso los soldados que están muriendo en Gaza han muerto por nada?

No, Hamás es como su Padre y por tanto hay que vencerlo por la fuerza de la razón, la libertad y la fe en el Eterno.