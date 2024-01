Vandalizan dos comercios judíos en Nueva York

Los locales en un centro comercial en el norte de la ciudad fueron vandalizados con grafitis anti-Israel.

El miércoles por la noche, dos tiendas en un centro comercial en Scarsdale, al norte de la ciudad de Nueva York, fueron vandalizadas. Por la mañana, los dueños de los comercios descubrieron grafitis anti-Israel en sus vidrieras.

Los grafitis decían “genocide supporters”, haciendo referencia al apoyo a Israel de los dueños, que son de la comunidad judía de la ciudad y que colgaron en las tiendas un letrero que decía “Apoyamos a Israel”.

El grafiti, escrito con pintura negra, se hizo sobre la tienda de helados y regalos, y también en una tienda de ropa, ambas en el Golden Horseshoe Shopping Mall.

El dueño de la tienda de regalos, Adam Deutsch, asoció rápidamente el ataque al cartel en apoyo a Israel, que había sido pegado en la tienda hace unos meses. Deutsch expresó que el ataque había sido un “shock para mí cuando me desperté esta mañana”.

El alcalde de Scarsdale, Justin Arest, y la fiscal del condado de Westchester, Miriam E. Rocah, visitaron el centro comercial, que se encuentra al otro lado de la calle del Jewish Community Center of Mid-Westchester. Además, una concentración de partidarios de Israel locales se llevó a cabo en el centro comercial el jueves, luego del incidente.

Collins Coyne, del departamento de policía de New Rochelle, afirmó que “nadie resultó herido, no hay daños, pero obviamente es muy doloroso para la comunidad”. Por otro lado, no hubo daños permanentes en las tiendas y ya se ha eliminado el grafiti.

Compartir