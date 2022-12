Una señal de advertencia para la relación entre civiles y militares en Israel

14 diciembre, 2022

El reciente incidente en Hebrón, en el que un soldado fue filmado golpeando a un activista de izquierda y posteriormente condenado a 10 días de prisión, puso de relieve una vez más la tensión entre los efectivos en el terreno y los comandantes de alto rango, y entre los escalones político y militar.

¿Se pueden aplacar los ánimos, y si es así, cómo, para que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) continúen funcionando como un ejército popular que opera dentro del consenso nacional -lo que es fundamental para su desempeño adecuado-?

Por Kobi Michael

La reciente fricción entre los soldados de la Brigada Givati y los activistas de izquierda en Hebrón es la punta del iceberg de fenómenos extensos y significativos relacionados con la conducta operativa de los soldados hacia los civiles, la responsabilidad de los comandantes y el trabajo de vigilancia militar en los territorios palestinos. Los incidentes también se relacionan con la estructura demográfica de las unidades en las zonas con hostilidades en curso. Además, en cuanto al uso de la fuerza, la fricción y la respuesta a la misma denotan una brecha conceptual y normativa entre las tropas de combate y una gran parte del público que se identifica con ella, por un lado, y los altos mandos de las FDI, por el otro. Todo esto tiene consecuencias de largo alcance y potencialmente peligrosas para las relaciones entre civiles y militares, incluso entre los escalones político y militar en Israel.

En un incidente reciente en Hebrón, un soldado golpeó a un activista de izquierda y, en otro incidente, un soldado fue filmado prediciendo que «Ben-Gvir pondrá las cosas en orden». Si bien el primer incidente es mucho más grave, ambos apuntan a la dificultad de gestionar y contener la fricción en áreas como Hebrón, en las proximidades de los puestos de control de las FDI. Los soldados de las FDI deben mostrar moderación y un comportamiento «normativo» o apolítico, según lo definido por el jefe de Estado Mayor, el teniente general Aviv Kochavi, frente a lo que ven como burlas y provocaciones. Sin embargo, ellos, que no necesariamente están acompañados por comandantes mayores y experimentados en sus misiones diarias, deben hacer frente a un trabajo agotador, gris, ingrato y sin recompensa social, a diferencia de sus camaradas que son los soldados en las unidades especiales de combate, inteligencia militar y marcos tecnológicos, pilotos y similares.

La actividad rutinaria de las tropas en el terreno está marcada por fricciones crecientes con la población palestina, junto con fricciones con manifestantes del lado izquierdista del mapa político, incluidos algunos (pero solo algunos) de los cuales son militantes y provocadores y buscan cambiar actitudes a través de la provocación y la atención pública y mediática sobre la actividad de las FDI en los territorios palestinos. En muchos casos los soldados sienten que la contención que se les impone es inviable. Además, cuando ocurre un desliz ético y de comportamiento, pueden ser castigados con lo que consideran una severidad desproporcionada y una falta de apoyo de sus comandantes. Una gran parte del público comparte este sentimiento (como se evidencia en una encuesta reciente realizada por el Instituto de Democracia de Israel). Estos vacíos, característicos de los ejércitos en general, cuando los soldados en el terreno buscan una mayor libertad de operación frente a la moderación que les impone el mando, se pusieron de relieve tras la cobertura mediática del reciente incidente y el castigo dado al soldado. El evento subraya la necesidad de examinar la cuestión de las relaciones entre los soldados sobre el terreno y el mando superior en particular, y las relaciones entre el liderazgo político y la dirección militar en general.

Foto: Fuerzas de Defensa de Israel

De hecho, con el aumento de las fricciones entre los soldados de las FDI y los palestinos en los territorios en los últimos meses, ha habido un número cada vez mayor de incidentes como el ocurrido en Hebrón, aunque la mayoría no llama la atención del público. Presumiblemente, algunos ni siquiera llaman la atención de los altos mandos. Pero para esos soldados, y para sus familias y las esferas sociales de las que provienen, la situación ha ido demasiado lejos. Parece que la brújula conductual y ética de los soldados en la primera línea de la fricción difiere de la del mando superior. La brecha crece cuando cada incidente se convierte en noticia, tras lo cual, en muchos casos, los mandos superiores deben dar una respuesta pública, bien difundida y denunciar el comportamiento de los soldados. Como resultado, la frustración de estos soldados crece y su sentimiento de abandono se hace más fuerte.

La creciente brecha también debe verse en el contexto demográfico del ejército. En una serie de estudios a lo largo de los años, el sociólogo Yagil Levy ha señalado el surgimiento del «ejército de las periferias», el «ejército de cuello azul»: las brigadas regionales y algunas de las brigadas de infantería, con énfasis en la Brigada Kfir, pero aparentemente no solo. De hecho, la gran mayoría de los soldados que sirven en las brigadas con alta fricción en Cisjordania provienen de las periferias sociales y geográficas del Estado de Israel. Su servicio militar es más peligroso y menos gratificante que aquellos que sirven en la inteligencia militar, las unidades tecnológicas y otras unidades prestigiosas de las FDI. Además, el servicio militar no los capacita para la integración en el mercado laboral civil después de su exigente servicio, y en muchos casos quedan al margen social con pocas posibilidades de movilidad. Esto no es menos que una bomba de relojería social. La brecha entre los soldados que combaten en el terreno y los comandantes de alto rango, que también se filtra a los niveles inferiores de mando, y se cuela en la esfera pública. Así lo indica el apoyo a las tropas combatientes entre una gran parte del público, así como el extenso ataque en las redes sociales contra el comandante del Batallón Tzabar que castigó al soldado involucrado en el incidente en Hebrón.

Esta brecha no puede reducirse a través de mensajes «educativos» en memorandos del jefe de Estado Mayor, y mucho menos a través de medidas punitivas, algunas de las cuales, con toda razón, son vistas por los soldados y quienes los apoyan, así como por figuras políticas en la arena pública, como totalmente desproporcionada. Para reducir la brecha, es necesario operar de una manera completamente diferente. No es el liderazgo militar el que determina la realidad política de la presencia militar continuada en los territorios; por lo tanto, el ejército debe determinar cómo actuar en las condiciones prevalecientes, que por ley decide el liderazgo político electo. El ejército debe comprender el sentir de los soldados y ser consciente del amplio respaldo social y político que tienen y, en particular, debe reexaminar las características de los niveles de mando militar en el terreno y fortalecer los rangos de mando táctico, que se ven obligados a hacer frente a una realidad complicada y desafiante en la zona de fricción inmediata.

En primer lugar, debería intentarse reforzar significativamente las fuerzas experimentadas de la Guardia de Frontera en los diversos sectores, garantizar la presencia de comandantes experimentados que acompañen a los soldados en su misión, revisar las restricciones a la circulación de civiles en las proximidades de las posiciones y puestos de control de las FDI, para empoderar a los soldados y la naturaleza de su servicio, y sobre todo, para desarrollar mecanismos de recompensa significativos que resalten la importancia que el ejército y el Estado de Israel atribuyen a su servicio. Además, es importante diversificar la mezcla demográfica de los soldados y asegurar una presencia más equilibrada de los grupos sociales en las unidades en el terreno. Los altos mandos militares deben estar presentes de manera mucho más evidente en las zonas de fricción para sentir de cerca lo que allí ocurre, identificar las dificultades y problemas y ser proactivos en el abordaje de estos. Su presencia debe transmitir apoyo a los soldados, con educación hacia un comportamiento ético y apolítico en el contexto de los problemas cotidianos, y no principalmente como una respuesta a los hechos que se han desbordado a los titulares.

La intensa actividad de las fuerzas de las FDI en Cisjordania, un área saturada de medios de comunicación y redes sociales expone no solo la creciente tensión violenta entre las FDI y la población civil palestina, sino también la dificultad conceptual y estructural de un enfoque combativo y ejército «letal», según el jefe de Estado Mayor, Aviv Kochavi, en un mundo de misiones policiales (vigilancia). Además, esta realidad refleja la debilidad del modelo del ejército, los procesos de erosión del modelo de reclutamiento y el hecho de que las FDI ya no son el «crisol» de la sociedad israelí que eran, sino un mecanismo que perpetúa la estratificación social, politiza la estratificación y la polariza.

Estos se unen al potencial de tensión entre la conducción política y el liderazgo militar en las circunstancias emergentes. Es dudoso que el sistema de valores presentado por el jefe del Estado Mayor en relación con hechos como los ocurridos en Hebrón, con énfasis en la moderación en el uso de la fuerza, refleje el sistema de valores del liderazgo político. La interpretación dada a las circunstancias y los incidentes por parte de la dirección política, o al menos de una parte significativa de ella, tras establecerse el nuevo gobierno, será aparentemente materialmente diferente a la de la alta dirección militar. Esto significa que el liderazgo político exigirá respaldar a los soldados o cambiar las órdenes actuales de una manera que no sea compatible con el sistema de valores profesionales del alto liderazgo militar (por ejemplo, la demanda de cambiar las reglas de combate). Esta es una receta para la fricción continua que llegará rápidamente al ámbito de los medios y podría afectar el nivel de confianza del público en el ejército.

De hecho, ya se puede identificar la erosión en el nivel de confianza del público en el ejército. Si bien el ejército aún mantiene su lugar alto y prominente entre el público en comparación con otras instituciones estatales, ciertamente en comparación con la confianza pública en la Knesset y los diversos partidos políticos, sin duda se está erosionando. Incluso si el público israelí siente un alto nivel de confianza en las capacidades o la competencia operativa del ejército, cuando se trata de la conducta del ejército como organización y la calidad del trato que da a los soldados, el nivel de confianza del público es mucho más bajo (esto también puede verse en el Instituto de Democracia de Israel).

Este no es el umbral de una crisis, sino el medio de una. El Gobierno entrante y el jefe del Estado Mayor entrante deberían ver los eventos recientes en Hebrón como una señal de advertencia que exige nuevos arreglos, cuanto antes, mejor.

Fuente: INSS The Institute for National Security Studies