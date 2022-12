Una ciudad austríaca cambiará el nombre de la calle Porsche por el pasado nazi «problemático» del fundador

16 diciembre, 2022

El informe encargado por Linz dice que el fabricante de automóviles alemán "desempeñó un papel central" en la economía de guerra, "promovió activamente el trabajo forzoso de los prisioneros de guerra y los reclusos de los campos de concentración".

Linz afirmó que piensa cambiar el nombre de una calle en honor al fundador del fabricante de autos de lujo Porsche. Esto sucedió luego de una comisión que investigó nombres controvertidos y descubrió que su pasado nazi era “problemático”.

El cambio de nombre de las calles y otros lugares públicos sigue siendo un tema muy debatido en Austria. Allí nació Hitler, quien lo anexó a Alemania en 1938 y durante mucho tiempo fue su víctima.

La Porscheweg y otras tres calles cambiarán de nombre en Linz, a poco menos de 200 kilómetros al oeste de Viena, le dijo el jueves a la AFP una portavoz de la ciudad. Se espera que el Senado de la ciudad apruebe el cambio de nombre este mes. Aún no se han fijado nuevos nombres para las calles.

Linz encargó una comisión de seis miembros en 2019 que investigara los nombres de las calles de la ciudad. En su informe de noviembre, la misma encontró 64 nombres problemáticos de un total de 1.158 nombres. 61 son hombres y tres son mujeres, miembros del nazismo.

“Porsche desempeñó un papel central en la economía de guerra del NS (nacionalsocialismo) y promovió activamente el trabajo forzoso de los prisioneros de guerra y los reclusos de los campos de concentración”, añadió la ciudad en un comunicado, anunciando los hallazgos de la comisión.

Porsche no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de AFP, pero la compañía indicó en el periódico Kurier que no apoyaba el cambio de nombre. “Desde nuestro punto de vista, borrar la historia en el espacio público no conduce a ningún progreso social”, comentó.