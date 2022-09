Un gol de Baribo en el tiempo de prolongación conduce a Israel a la Liga A

25 septiembre, 2022

Un gol en el tiempo de prolongación del delantero Tai Baribo permitió a Israel certificar su ascenso a la Liga A de la Liga de Naciones, tras imponerse este sábado por 2-1 a Albania.

Ascenso que el conjunto israelí pareció dejarse escapar tras ver cómo a los 88 minutos de juego el delantero del Granada Myrto Uzini, igualaba (1-1) el tanto inicial del jugador del Valladolid Shon Weissman para el equipo local.



Sin embargo, Israel, que nunca antes había militado en la Liga A, no esta dispuesta a perder la oportunidad se asegurar su presencia entre los dieciséis mejores equipos del continente.



Baribo, que apenas unos segundos antes había cabeceado excesivamente alto un centro que llevaba marchamo de gol, no desaprovechó en el 92 un fallo del defensa Enea Mijah, que no acertó a despejar un balón colgado al área por Dolev Haziza, para establecer el 2-1 que selló el ascenso de Israel. EFE