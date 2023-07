Un discurso que lo dice todo

23 julio, 2023

A pocas horas de definirse el destino de Israel, país que recién acaba de festejar su 75 aniversario en medio de un terremoto político interno que se suma a la amenaza militar de países enemigos.

por Mauricio Aliskevicius

A pocas horas de definirse el destino de Israel, país que recién acaba de festejar su 75 aniversario en medio de un terremoto político interno que se suma a la amenaza militar de países enemigos.

Sábado 22 de julio 2023

De ex profeso he fechado este artículo en sábado, pues la población de Israel está haciendo que este día sábado todas las leyes y costumbres sabáticas sean dejadas de lado por un motivo crucial, que es el mantener el espíritu democrático de una nación. De acuerdo a las reglas religiosas judías, se puede dejar de lado todo ritual y obligación en sábado u otro día sagrado, si el motivo es salvar una vida. Hoy estoy (estamos) intentando salvar la vida democrática de Israel, y para eso, miles y miles de israelíes de todas las tendencias políticas o religiosas, están caminando desde el martes desde Tel Aviv a Jerusalén, más de 60 kilómetros, bajo un sol abrasador, con más de 30 grados de temperatura a la sombra, durmiendo en carpas, aplaudidos y ayudados por otros miles a los costados del camino, y muchos otros que hacen juntos el recorrido en automóviles, para manifestarse frente al parlamento y tratar de impedir que se sigan votando leyes antidemocráticas, dictatoriales, que el pueblo en su gran mayoría no acepta.

Los que no pudieron unirse a la caminata se acercaron para dejarles enormidad de paquetes con comida y bebida, y en muchas ciudades en la tarde de hoy habrá asambleas informativas y manifestaciones. No es una revolución armada, es la revolución de las banderas. En los miles de videos y fotos que circulan se ven familias enteras marchando, madres con sus bebés a cuestas o en cochecitos, jóvenes, adultos, ancianos, religiosos y laicos, políticos, ex integrantes de las fuerzas armadas sin uniforme.

Para comprender mejor, a continuación, el discurso traducido del historiador, escritor y profesor de la Universidad de Jerusalén, Yuval Noah Harari, dado al público en Tel Aviv, el pasado 9 de julio, en la calle Kaplan, centro de las manifestaciones contra la reforma de las leyes que rigen el sistema judicial:

Hace 75 años, a unas cuantas calles de aquí, David Ben Gurión se puso de pie y leyó la declaratoria de independencia y creación del Estado de Israel. Una variada multitud de sobrevivientes de pogromos y persecuciones, refugiados que habían escapado de dictaduras, del racismo y de la guerra declararon que iban a crear una democracia que iría tras la paz, que prometía libertad e igualdad a todos, sin hacer distinciones entre religiones, razas y géneros. Todos sabemos que esta promesa no se ha cumplido en su totalidad. El sueño israelí, como todos los grandes sueños, no es una realidad, sino un destino. Durante décadas hemos tratado de acercarnos paso a paso a esa meta y seguimos soñando que un día llegaremos. Pero durante los últimos meses, el gobierno de Netanyahu lo ha puesto en riesgo atacando el sueño israelí. Netanyahu, Ben Gvir, Pingus (1), ustedes tomaron los valores con los cuales se erigió el Estado de Israel, los valores que el pueblo judío ha cultivado generación tras generación, y los están destruyendo con alevosía. Ustedes nos están prometiendo que Israel será para siempre un estado racista, violento y ocupacionista. Ustedes nos prometen que Israel será para siempre un estado que odia a las mujeres y a la comunidad LGTBQ+. Ustedes nos prometen que Israel será para siempre un estado oscuro y fallido. Ustedes nos prometen la pesadilla israelí. Ustedes no solo están partiendo en dos a Israel, sino a todo el pueblo judío. Si ustedes levantan aquí una dictadura racista y violenta, todas las comunidades judías, desde Nueva York hasta Sidney, tendrán que decidir si permanecen fieles a valores que incluyen el mandamiento “Amarás a tu prójimo como a ti mismo” o si se alinean con el judaísmo nuevo y oscuro que ustedes están construyendo, el judaísmo de Hawara (2). Todas las comunidades judías, desde Nueva York hasta Sidney, se romperán en dos y la ambición personal de ustedes en busca de dinero, poder y status generará una tragedia histórica que durará por generaciones. Cuando en el siglo VII los árabes crearon un estado musulmán, estalló un conflicto político poco después de la muerte del Profeta Mahoma. Este empezó como una pelea entre dos bandos por la repartición de roles, pero luego se convirtió en una guerra religiosa, y a pesar de que han pasado más de mil años los chiitas y los sunitas todavía se odian entre sí y la herida nunca se ha cerrado. Algo similar está a punto de ocurrirnos a nosotros ahora. Grandes catástrofes históricas ocurren a veces por pequeñas aspiraciones personales. Netanyahu, Deri, Amsalem (1): ustedes están tan ocupados en sus intereses personales que no se dan cuenta, pero los ojos de la historia los están mirando. ¡Locos! ¡Bajen del techo! ¡Deténganse antes de que sea demasiado tarde y si ustedes no se detienen, entonces nosotros detendremos su visión de pesadilla!

Hace una semana estuve en la manifestación de Beit Shemesh (3) y vi allí juntos cientos de personas, religiosos y laicos, mujeres y hombres, heterosexuales y LGTBQ+, ashkenazim y mizrajim (4), y todo lo que hay en medio. Vi incluso un poster de protesta en idish: “Unzer Shtetl Brent” – “Nuestra aldea arde” (5). Con nuestras fuerzas unidas hemos logrado hasta ahora desacelerar el camino incendiario del gobierno y suspender las leyes del golpe de estado. Por un momento parecía que el gobierno había recuperado el sentido y daba marcha atrás a su intento de quemar el sueño israelí. Pero los hechos de los últimos días comprueban que este gobierno cambió únicamente su táctica, no su objetivo. Netanyahu, Levin, Rotman (1), si ustedes tuvieran una pizca de responsabilidad hacia Israel o incluso solamente hacia sus propios electores, se habrían enfocado en los grandes problemas de los ciudadanos: el elevado costo de la vida, el aumento de la criminalidad, la amenaza iraní. Pero en lugar de eso, ustedes están ocupados en sacarse de encima la supervisión judicial y tomar ustedes un poder sin límites. Perdieron el Comité de Selección de Jueces, entonces quieren cancelar el Comité; perdieron el Colegio de Abogados, entonces quieren cancelar el Colegio (6); ¿qué intentarán hacer si pierden las elecciones de la Knéset? ¿Cancelar las elecciones?

Nos encontramos ahora en medio de ataques y nos acercamos al 9 de Av (7); en los próximos días vamos a oír hablar mucho sobre los peligros del odio gratuito, pero la verdad es que hoy hay muy poco odio gratuito en Israel. El odio que rige hoy nuestro país es un odio que se compró con mucho dinero. ¿Gratis? Solo piensen cuánto cuesta activar el Canal 14 (8). No tenemos que esperar al 9 de Av y a la destrucción de nuestro hogar. El momento de detener al gobierno de Netanyahu es ahora, pero no se puede detener odio con odio. Entonces, en lugar de odiar, debemos tomar todo lo que sentimos y llevarlo a otro lugar, hacia el enojo. Enojarse está permitido, también con las personas que amamos. Hay momentos en los que enojarse es lo correcto. Enojarse es importante porque el enojo lleva a la acción. Está permitido y es necesario enojarse con lo que el gobierno de Netanyahu le está haciendo a nuestro país y al sueño israelí. Si el gobierno de Netanyahu no se detiene, va a aprender en los próximos días qué es lo que pasa cuando nosotros nos enojamos. Cientos de miles aquí en Tel Aviv y en todo Israel le avisamos a usted, Benjamín Netanyahu, y a todos los miembros de su gobierno, que nosotros todavía nos atrevemos a creer en el sueño israelí y que, si ustedes osan pasar unilateralmente, aunque sea una sola de las leyes de su golpe de estado, entonces nos enfrentaremos a ustedes de todas las formas no violentas que conocemos: no vamos a obedecerles, no recibiremos sus órdenes y no vamos a servir en el ejército de una dictadura. Los que se niegan a obedecerle a una dictadura no son traidores, son héroes. Aquí nos detenemos. No podemos hacer otra cosa. Ustedes han llegado a nuestra línea roja. No se atrevan a pasarla. Paren el golpe de estado o nosotros paramos el país.

NOTAS:

Los apellidos mencionados, además del de Netanyahu, son los de sus ministros y miembros del Parlamento, los que lo mantienen en el gobierno y están haciendo todo lo posible por cambiar el espíritu de Israel, no porque les interese mucho que Netanyahu no vaya a ser encarcelado (esto solo interesa a Netanyahu), sino porque quieren implementar aquí una dictadura teocrática al estilo de Irán y saben que con las leyes actuales no van a lograrlo nunca. A finales de febrero del 2023 tuvo lugar un violento ataque por parte de colonos israelíes en el pueblo palestino de Hawara, como respuesta a un atentado palestino en el cual asesinaron a cuatro israelíes. El ataque de los colonos parecía un pogromo y da escalofrío pensar en qué momento los judíos escogieron el camino que antes recorrieron sus victimarios. El pueblo todo de Israel repudió el hecho. Beit Shemesh está a 20 kilómetros de Jerusalén. Su población es de judíos ultraortodoxos y ha ido en aumento constante. El término ashkenazim se refiere a los judíos provenientes de países del occidente y el norte de Europa, incluye a los judíos de Austria, Alemania, Hungría, Rusia, Polonia, Ucrania, Bielorrusia, Lituania y Estonia. El término mizrajim incluye a los judíos sefardíes originarios de España, Portugal, Turquía, Bulgaria y algunos de los países del norte de África, a los de otros países musulmanes como Irán, Irak, y a los descendientes de los judíos que permanecieron en Medio Oriente después de la destrucción del Reino de Judea, en el año 70 DC, por el ejército romano. La transcripción es fonética del idish. Es la estrofa de una famosa y antigua canción judía askenazí. Tanto el Comité de Elección de Jueces como el Colegio de Abogados han tenido elecciones durante estos meses. En ambos casos la movilización de la población ha logrado la derrota de la coalición de gobierno, a pesar de los intentos tramposos (reducción considerable de puestos de votación, mínima cantidad de urnas de votación, etc.) para torpedear los comicios, logrando igual enlentecer el golpe de estado hasta ahora. El 9 de Av es una fecha de luto en el calendario judío. Ese día se conmemoran la destrucción tanto del Primer Templo, como del Segundo Templo, a los cuales se suele mencionar como “la destrucción de la Primera Casa” (el primer reino) y la de “la Segunda Casa” (el segundo reino). Ahora se habla de la posibilidad de la destrucción de la “Tercera Casa” (el Estado de Israel). El Canal 14 apareció de pronto en la televisión israelí, con opiniones favorables al actual gobierno, para contrarrestar a los canales 11 (estatal), 12 y 13, que son normalmente críticos con la coalición gobernante. Para la traducción del hebreo del discurso y las notas me he ayudado con textos que circulan por las redes sociales, modificando algunas expresiones a mi criterio, sin modificar la esencia de las ideas que expresó el disertante.

El ministro de Defensa Gallant, pidió al principio que se frene la reforma, por lo que fue despedido de su cargo. Pero como inmediatamente y sin organización alguna, 700.000 personas salieron a la calle a protestar, Netanyahu tuvo que frenar la ley y volver a Gallant a su cargo. En días pasados, el mismo Gallant pidió públicamente:… “Hago un llamado a las figuras públicas de derecha e izquierda, dejen la política lejos del ejército”… La respuesta de los reservistas fue categórica: “Usted admitió con sus propias palabras que la legislación dictatorial está destrozando a la nación. Si quiere detener la guerra civil, detenga la legislación. Un ejército popular solo existe en una democracia”.

Esto es una síntesis de lo que está sucediendo, el país todo está a la espera de los próximos días que serán decisivos. Este artículo está dirigido especialmente para aquellos que no están enterados del trasfondo de los sucesos, especialmente quienes en Latinoamérica reciben información incompleta o sesgada.