Un chocolate con hierbas controlaría la prediabetes sin el uso de remedios

17 septiembre, 2022

La empresa israelí Solveat genera alimentos funcionales, entre la que se destaca una golosina que baja el azúcar en sangre.

El director ejecutivo de la startup Solveat de Netanya Ehud Peretz tuvo un problema. Dirigía una empresa de biotecnología a base de hierbas en China cuando le diagnosticaron prediabetes. Por esta razón, un médico chino le aconsejó que tome hierbas medicinales.

Aunque este método controló la condición de Peretz, encontró que las hierbas eran amargas y le llevaba mucho tiempo prepararlas. A razón de esto, Peretz encontró que el mercado de alimentos funcionales posee un valor de 250 millones de dólares y crece un 8% al año.

Cuando regresó al Israel, el directivo llevó su visión a Trendlines, el grupo de aceleradores de alimentos y tecnología médica al norte de Israel. La compañía y la Autoridad de Innovación invirtieron casi un millón de dólares en la iniciativa.

Actualmente, el primer producto de Solveat combina hierbas medicinales en cuadrados de chocolate de la boutique chocolatera Ornat. “El sabor de las hierbas es horrible. Usamos varios métodos para enmascarar la amargura y la acidez. No es fácil. ¡Estuve lidiando con esto durante cuatro años!”, reveló Peretz.

Solveat produce un alimento funcional para bajar el azúcar en la sangre en prediabéticos. Foto: cortesía de Tal Naveh/Solveat

Los primeros voluntarios que probaron los chocolates con infusión de hierbas redujeron sus niveles de azúcar en sangre hasta un 24%. Además, Solveat trabaja en la integración de hierbas en galletas dulces y saladas y pan, e investiga otras afecciones médicas de alto impacto como la presión arterial alta.

A su vez, Peretz afirmó que usar chocolate es algo irónico para él: “¡Es justo lo que me dijeron que no comiera! Pero si se fabrica chocolate sin azúcar y con la cantidad justa de cacao, es un alimento saludable. Queremos ofrecerle al consumidor una dieta para que pueda llevar una vida normal y disfrutar de la comida. Todos sabemos que, si la comida no es deliciosa, no la consumirá”.

Foto: cortesía de Solveat

La meta de Solveat es lanzar su producto final de forma comercial a fines de 2022. E Israel hará de mercado piloto. El principal competidor es la firma francesa Valbiotis, asociada con Nestlé.