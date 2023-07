Un abad cristiano protagonizó un incidente en el Muro de los Lamentos, luego de que una oficial le pidiera que esconda su cruz

20 julio, 2023

Una oficial le pidió a un abad alemán que escondiera su cruz en el Muro de los Lamentos y al publicarse el video a través de las redes sociales, culpó de la situación al gobierno de Israel.

El 19 de julio de 2023, Nikodemus Schnabel acompañaba a la ministra federal de Educación e investigación de Alemania en una visita al Kotel. Fue entonces cuando protagonizó una escena que se suma a ciertas tensiones entre judíos y cristianos que se dieron en el último tiempo en el sitio sagrado de Jerusalén.

Bettin Stark-Watzinger, la responsable del Ministerio de Educación e Investigación alemán, y Nikodemus Schnabel, el abad de la Abadía benedictina de la Hagia María de Jerusalén, caminaban hacia el Kotel cuando una empleada de la Fundación del Patrimonio del Muro Occidental, la organización que administra el sitio, le pidió a Schnabel que oculte su cruz para acercarse al Muro.

Luego, el vídeo fue publicado online por un medio local alemán. En él, se ve cómo la oficial le dice que la cruz es muy grande e inapropiada para ese sitio. El abad responde que estaba siendo muy dura, que no lo estaba respetando. Le dice que está poniendo trabas a su derecho humano.

“Esto no es una provocación, soy un abad. Este es mi vestido. La cruz es parte de mi código de vestimenta. Soy un abad católico romano. Quieres que no me vista como mi fe, esa es la realidad”, afirmó Schnabel en el video.

Luego, en sus redes sociales, el abad expresó que consideraba que este tipo de situaciones aparecían cada vez más desde la asunción del nuevo gobierno. “Es doloroso ver cómo el clima en esta maravillosa ciudad está cambiando cada vez más, para peor, bajo el nuevo gobierno”, reflexionó el abad.

Por su parte la fundación encargada del Muro de los Lamentos emitió un comunicado oficial disculpándose por el “sufrimiento causado”, pero defendiendo la actitud de su empleada.