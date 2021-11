Tras seis meses, Netanyahu acude a una audiencia aplazada a petición de su defensa

16 noviembre, 2021

A raíz de las nuevas evidencias, los jueces aceptaron que el exasistente del primer ministro, Nir Hefetz, comience a testificar recién la semana próxima.

El ex primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se presentó hoy ante la corte para una nueva audiencia (vista) de su juicio por corrupción, donde debía comenzar a declarar un antiguo asistente cuyo testimonio se considera clave, pero finalmente se aplazó hasta la próxima semana a petición de la defensa.



Netanyahu, acusado de fraude, cohecho y abuso de confianza en tres casos separados, apareció esta mañana ante el Tribunal de Distrito de Jerusalén, donde se retomaba el proceso judicial iniciado hace un año y medio.



El exmandatario no se presentaba ante la Justicia desde hace más de medio año, y llegó acompañado por uno de sus hijos y varios cargos de alto rango de su partido, el Likud.



En la corta audiencia (vista), los jueces aceptaron los argumentos del equipo legal de Netanyahu, y pospusieron el juicio hasta el lunes 22 de noviembre.



La defensa alegó que necesitaba más tiempo para revisar nuevo material que implica a su cliente, ya que la Fiscalía anunció ayer que investigaba otras acusaciones de corrupción contra el ex primer ministro, tras obtener más informaciones de un nuevo testigo.



Según los reportes, este último aseguró que Arnon Milchan y James Packer -dos multimillonarios implicados en uno de los casos- regalaron joyas por valor de unos 45.000 dólares a la esposa del exjefe de Gobierno, Sara Netanyahu, a petición de ella misma.



El abogado de Netanyahu, Amit Hadad, dijo hoy al tribunal que se sorprendió sobre la existencia de la nueva investigación de la Fiscalía, de la que solo tuvo conocimiento a través de la prensa.



En la audiencia de hoy debía comenzar a testificar Nir Hefetz, viejo confidente y uno de los principales exasistentes de Netanyahu.



Este se convirtió en testigo del Estado y en figura clave para la acusación, y podría aportar muchos elementos que relacionarían al ex primer ministro con presuntas prácticas corruptas, según la prensa.



Sobre Netanyahu pesan cargos de fraude, cohecho y abuso de confianza en tres casos, conocidos como 1.000, 2.000 y 4.000.



Se le imputa la recepción de regalos a cambio de favores y supuestos tratos de favor para recibir una cobertura positiva de los medios sobre él y su familia, aunque niega todas las acusaciones.



Netanyahu abandonó el cargo de primer ministro el pasado junio, tras 15 años en el poder, los últimos 12 consecutivos (1996-99 y 2009-21), después de que una amplia y diversa coalición de ocho partidos se uniera para desbancarlo de la jefatura de Gobierno. EFE y Aurora