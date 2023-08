Tony Bennett, uno de los últimos grandes “crooners”*

9 agosto, 2023

Nacido en Nueva York en 1926 como Anthony Dominick Benedetto se mantuvo en activo tanto en recitales en vivo como en grabaciones discográficas hasta su retirada en 2021, a los 95 años de edad.

*El término crooner proviene del verbo inglés to croon, que denota una forma de cantar suave y murmurante, sin proyectar la voz.

Conocido artísticamente como Tony Bennett, recordado por éxitos como “Blue Velvet” y “I Left My Heart In San Francisco”, su repertorio se basa en estándares o canciones clásicas de la música popular estadounidense, mayormente baladas y jazz.

Luchó en las etapas finales de la Segunda Guerra Mundial como un soldado de infantería del Ejército de Estados Unidos en el Frente Europeo. Posteriormente, desarrolló su técnica de canto, firmó con Columbia Records y tuvo su primera canción popular número uno con “Because of You” (“A causa de ti”) en 1951. Varios éxitos como “Rags to Riches” siguieron a principios de 1953. Luego refinó su enfoque, para abarcar el canto de jazz. Alcanzó un pico artístico a fines de la década de 1950 con álbumes como The Beat of My Heart y Basie Swings, Bennett Sings. En 1962, Bennett grabó su canción principal, “I Left My Heart in San Francisco”. Su carrera y su vida personal experimentaron una recesión prolongada durante el apogeo de la era de la música rock. Tras una prolongada crisis en las décadas de 1970-80 por problemas personales y por el cambio de las modas musicales, Bennett regresó a fines de los años ochenta y noventa, sacando álbumes de discos de oro nuevamente y expandiendo su alcance a la generación MTV, manteniendo intacto su estilo musical.



Fue un artista discográfico popular y elogiado por la crítica e intérprete de conciertos hasta su anuncio de retirada en 2021. Ha ganado 19 premios Grammy (incluido el premio Lifetime Achievement Award, presentado en 2001) y dos premios Emmy, y fue nombrado NEA Jazz Master y Kennedy Center Honoree. Bennett ha vendido más de cincuenta millones de discos en todo el mundo.

En 2006, 2011 y 2012 grabó tres exitosos álbumes de duetos con figuras como Lady Gaga, Amy Winehouse, John Mayer, Elton John, Alejandro Sanz, Thalía y Gloria Estefan, Vicente Fernández entre otros. En 2014 repitió colaboración con Lady Gaga grabando a dúo Cheek to Cheek, un álbum de clásicos que se alzó con el número 1 en la lista estadounidense vendiendo más de 720.000 copias en EE. UU., superando el millón de copias mundialmente y recibiendo un Grammy al mejor álbum de pop tradicional.

En un estado de forma inusual para su edad, Tony Bennett seguía ofreciendo decenas de conciertos al año cumplidos los noventa años. A lo largo de una dilatada carrera de más de seis décadas ha sumado múltiples galardones, como 18 premios Grammy y dos premios Emmy. Es también un reconocido pintor con obras en diversos museos e instituciones públicas.

“En mi opinión, Tony Bennett es el mejor cantante que hay en el negocio (del espectáculo). Me emociono cuando le veo, me conmueve. Él es el cantante que ve lo que el compositor tenía en su mente, y posiblemente un poco más” (Frank Sinatra, elogiando a Tony Bennett en la revista Life, 1965).

De orígenes italianos, Anthony Benedetto nació en Astoria, un barrio del distrito de Queens (Nueva York). Creció escuchando a Al Jolson, Eddie Cantor, Judy Garland, Bing Crosby, y artistas del jazz tales como Louis Armstrong, Jack Teagarden y Joe Venuti.

Su padre era empleado de una grocery shop (comercio de ultramarinos) y falleció cuando él tenía unos diez años, y su madre tuvo que trabajar como costurera para sostener a la familia.

Debut a los diez años

Uno de sus tíos era bailarín de tap (claqué) en funciones de vodevil, y fue quien le acercó al mundo del espectáculo. Siendo un niño de diez años Anthony ya cantaba, y en 1936 actuó ante el alcalde de Nueva York Fiorello La Guardia en la inauguración del Triborough Bridge, una red de tres famosos puentes que unen los principales distritos de la urbe.

Estudió en el High School of Industrial Art no solamente música sino también pintura, un arte que siguió practicando con éxito (firma sus cuadros como Benedetto). Pero tuvo que dejar el centro a los 16 años para ayudar económicamente a su familia. Su carrera musical la inició cantando en varios restaurantes italianos en Queens.

Bennett (primero por la derecha) en 2005, en el acto de entrega, en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, de la distinción Kennedy Center Honor, que recibió al igual que otras figuras como Robert Redford y Tina Turner. En el centro, el entonces presidente George Bush y su esposa.

Soldado en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial

Cumplidos los dieciocho años, en noviembre de 1944 fue alistado para combatir en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial; tomó parte en la 63.ª división de infantería y participó en la liberación del campo de concentración de Landsberg. En su autobiografía, The Good Life (La buena vida), describe algunas de sus experiencias durante este periodo de su vida. Una de ellas fue el encuentro el día de Acción de Gracias en 1945 con un amigo afroamericano de su juventud que también formaba parte de las fuerzas de ocupación de Mannheim y con quien había cantado en un grupo musical en el instituto de Nueva York. Un oficial del ejército arremetió contra ellos, al verlos juntos, porque estaba mal visto que un soldado blanco fraternizara con un negro. Esta experiencia y los horrores que presenció en la guerra y en los campos de exterminio nazis, lo marcaron profundamente y lo convirtieron en un pacifista y luchador por la armonía racial.​ En su autobiografía resume esta experiencia:

“No podía superar el hecho de que nos condenaran simplemente por ser amigos, y especialmente mientras servíamos a nuestro país en tiempos de guerra. Allí estábamos, sólo dos niños felices de verse, intentando olvidar por un momento el horror de la guerra, pero para los jefazos todo se reducía al color de nuestra piel”.

Más adelante, en 1965, acompañó a Martin Luther King en la marcha de Selma a Montgomery (muestra del deseo de los ciudadanos afroamericanos de ejercitar su derecho constitucional del voto, desafiando la represión segregacionista) y, en una época cuando no era socialmente aceptable, actuó frecuentemente con artistas afroamericanos. Las duras experiencias vividas en la guerra reafirmaron su ideología pacifista y antirracista.

Al terminar el conflicto permaneció por un tiempo en el país, formando parte de una banda musical que entretenía a las fuerzas ocupantes.

Tony Bennett se mantuvo como un cantante popular y aclamado por la crítica hasta el último momento: hasta su retirada en 2021 a los noventa y cinco años de edad, continuaba abordando conciertos y discos con la colaboración fiel de sus hijos Danny y Dae. En 2005 fue distinguido con el Kennedy Center Honor junto a figuras como Robert Redford y Tina Turner, en un acto al que acudió el presidente George Bush. Precisamente Bush motivó una de sus opiniones más polémicas: en septiembre de 2011, hablando de las causas y consecuencias de los atentados del 11-S, Bennett arremetió contra la política de Bush y la invasión de Irak, lo que le acarreó críticas. Las rebatió recordando sus ideas pacifistas, sus vivencias en la Alemania de la guerra y su conocida proximidad a Martin Luther King.

En los últimos años publicó tres álbumes de duetos que siguen la línea de los grabados a mediados de los 90 por su admirado amigo Frank Sinatra (Duets y Duets II). El primero vio la luz en 2006, coincidiendo con su 80 cumpleaños, y tuvo una buena acogida: Duets: An American Classic, con colaboraciones de (entre otros) Barbra Streissand, Elton John, Stevie Wonder, Sting, Bono de U2, George Michael, Celine Dion, Juanes y las Dixie Chicks. El álbum dio pie a un programa especial para televisión dirigido por Rob Marshall que obtuvo tres premios Emmy. Por las mismas fechas Bennett cantó con Christina Aguilera en el programa televisivo Saturday Night Live.

En 2011 Tony Bennett lanzó la segunda entrega de colaboraciones (Duets II) con estrellas invitadas como Lady Gaga (The Lady is a Tramp), Michael Bublé, Aretha Franklin (How Do You Keep the Music Playing), John Mayer (One For My Baby), Mariah Carey, Norah Jones, Diana Krall, Andrea Bocelli, el español Alejandro Sanz (Yesterday I Heard The Rain / Esta tarde vi llover, versión bilingüe del éxito de Armando Manzanero) y Amy Winehouse en su última grabación conocida: Body & Soul. Se hizo hacia marzo de 2011, unos cuatro meses antes de que falleciera la joven estrella británica.

Ante el éxito de ambos discos, en octubre de 2012 publicó un tercer álbum de duetos, este cantado en español: Viva Duets, con colaboraciones de Gloria Estefan, Vicente Fernández, Christina Aguilera, Marc Anthony, Ricardo Arjona, Juan Luis Guerra, Thalía, Dani Martín, Romeo Santos, Chayanne, Franco De Vita, Miguel Bosé y Vicentico, entre otros.

Así como también participó en la composición de la canción “Old & Crazy” del cantante estadounidense Bruno Mars en el álbum Unorthodox Jukebox, donde co-escribió el verso de Esperanza Spalding.

Gracias a su buena sintonía con Lady Gaga, en 2014 publicó un álbum de clásicos del jazz enteramente grabado a dúo: Cheek to Cheek.

Su álbum de 2015,The Silver Lining: The Songs of Jerome Kern, con Bill Charlap, recrea los siguientes temas del compositor: All the Things You Are; Pick Yourself Up; The Last Time I Saw Paris; I Won’t Dance; Long Ago and Far Away; Dearly Beloved; The Song Is You; They Didn’t Believe Me; I’m Old Fashioned; The Way You Look Tonight; Yesterdays; Make Believe; Nobody Else But Me; Look For the Silver Lining.

Al igual que Billie Holiday y Frank Sinatra las letras siempre han sido importantes para Bennett. Es, por lo tanto, especialmente comunicativo en las baladas con la modulación de su tono. En “The Way You Look Tonight”, su voz desciende a un susurro suave e íntimo con el piano discreto y elegante de Charlap (Bill Charlap es un pianista estadounidense de jazz. Su especialidad son los estándares y su estilo musical oscila entre el bop y el hard bop) complementando la intimidad del cantante. Bennett magistralmente restringe su uso de adornos melódicos de manera que cuando vienen, el efecto es deslumbrante. ​

Los números de ritmo rápido son ejercicios rítmicos energéticos, con Bennett rebotando sobre el piano infecciosamente nítido y constante de Charlap. Este tipo de oscilación vivaz se adapta a temas como “Nobody Else But Me”. En siete de las catorce pistas hay el acompañamiento robusto de Peter Washington en el bajo y Kenny Washington en la batería. Tres de las canciones restantes (todas baladas) cuentan con dos pianistas: Charlap y su esposa Renee Rosnes. El resultado es un álbum de piano-vocal tan gratificante como las célebres reuniones de Bennett con Bill Evans a mediados de los años setenta.

En 2018 lanzó con Diana Krall “Love Is Here To Stay”.

En 2021, la familia de Bennett anunció que había sido diagnosticado con alzheimer en 2016 y que había grabado un segundo álbum con Lady Gaga, el cual sería su último lanzamiento antes de retirarse definitivamente de la música. El disco, titulado Love for Sale, fue lanzado el 1 de octubre de 2021 y fue promocionado con las últimas actuaciones en vivo de Bennett, así como un documental sobre su realización en la lucha contra la enfermedad.

Falleció en la madrugada del 21 de julio de 2023, sin que se diera las causas de su deceso. Estaba a punto de cumplir en dos semanas, noventa y siete años.

Fuente: Wikipedia