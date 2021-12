«The Marvelous Mrs. Maisel», la exitosa serie sobre una comediante judía, ya tiene trailer de su cuarta temporada

3 diciembre, 2021

El programa de Amazon Prime cuenta la vida de una joven judía neoyoquina que se adentra en el mundo de la comedia stand-up.

Luego de posponerse debido a la pandemia, Amazon lanzó el trailer de la cuarta temporada de The Marvelous Mrs. Maisel, su exitosa comedia.

La serie cuenta la vida de Miriam Maisel, una joven judía neoyorquina de los años 50′ que se adentra en el mundo de la comedia stand-up. Interpretada por Rachel Brosnahan, la señorita Maisel vive una típica vida judía, con una familia tradicional y problemas amorosos de todo tipo.

The Marvelous Mrs. Maisel se estrenó en 2017 y a lo largo de sus temporadas cosechó importantes premios, tanto por sus actores como por su producción. En 2018, se quedó con el Globo de Oro a la mejor comedia y a la mejor actriz, por el trabajo de Brosnahan.

El elenco está encabezado además por la reconocida comediante judía Alex Bornstein, como Susie, la representante de Mrs. Maisel. También trabajan Tony Shalhoub, Marin Hinkle, Michael Zegen, Kevin Pollak, Caroline Aaron y Luke Kirby.

Para esta temporada, se suman Kelly Bishop (Gilmore Girls), Milo Ventimiglia (This is Us), Jason Alexander (Seinfeld) como estrellas invitadas.