Subiendo un escalón en el norte: Nasrallah continúa vinculando la guerra en Gaza con los combates en el norte

Por Orna Mizrahi

Paralelamente con la difusión de los intentos de mediación para detener los combates en la frontera libanesa, y un día antes del lanzamiento de los cohetes contra la ciudad de Safed, que se cobraron la vida de una mujer y causaron varios heridos; Nasrallah manifestó en su discurso para marcar el «Día de los Heridos» (13 de febrero) la determinación de Hezbollah de continuar luchando mientras continúe la guerra en Gaza.

También amenazó con disuadir a Israel de iniciar una guerra a gran escala y trató de calmar a los habitantes de las aldeas libanesas que están sufriendo bajas, así como de disuadir a sus opositores en casa.

Destacado en su discurso:

Nasrallah enfatizó el vínculo entre los combates en el Norte y la guerra en Gaza. Nasrallah afirmó que tan pronto como termine la guerra en Gaza, Hezbollah detendrá sus operaciones en la frontera libanesa, pero si Israel continúa los combates en Gaza, como ha amenazado el ministro de Defensa Gallant, entonces Hezbollah también continuará, y los habitantes evacuados de la zona norte no podrán regresar a sus hogares.

2. Refiriéndose a las amenazas israelíes de expandir la guerra, que según Nasrallah tienen como objetivo asustar a Hezbollah, el líder del grupo chií enfatizó que la organización no será disuadida, y que es Israel es quien teme esa expansión y por eso no ha iniciado una guerra mucho más amplia hasta el momento. Al mismo tiempo, durante el intento de tranquilización del pueblo libanés, Nasrallah dejó claro que Hezbollah está actuando de acuerdo con las ecuaciones establecidas y no busca ninguna escalada por su parte, pero responderá en consecuencia, e Israel tendrá que lidiar con dos millones de evacuados y no sólo con los que han sido evacuados hasta ahora.

3. Nasrallah afirmó la búsqueda de cambios significativos en el marco de un acuerdo político y que las propuestas de los mediadores occidentales sólo pretenden proteger a Israel, que busca un alto el fuego. Señaló que no hay ninguna compensación para el Líbano, mientras que la exigencia libanesa de discutir los 13 puntos en disputa a lo largo de la frontera se ha pospuesto para una etapa posterior. Nasrallah afirmó que le gustaría añadir condiciones adicionales para la implementación de la Resolución 1701, que, según dice, presentará a las partes libanesas involucradas en las negociaciones.

4. Nasrallah enfatizó su esfuerzo por establecer el estatus de Hezbollah como protector de todos los libaneses al alegar que sin la resistencia de Hezbollah, Israel ya habría ocupado todo el Líbano y que la apertura del frente norte contribuyó al debilitamiento y la derrota de Israel. También se refirió a las críticas internas en el Líbano y pidió evitar el debate interno con tono sectario.

5. Nasrallah glorificó la contribución de los habitantes libaneses de las aldeas fronterizas, quienes soportan la carga principal como resultado de los combates. Explicó que las acciones de Hezbollah tienen como objetivo protegerlos y que construirán mejores viviendas que las que fueron destruidas. Nasrallah también reveló su preocupación por la penetrabilidad de la inteligencia en la organización y pidió a estos habitantes que dejaran de usar teléfonos móviles y desconecten las cámaras de vigilancia.

En conclusión, al mismo tiempo que Nasrallah demuestra su poder y sus amenazas, al resaltar los éxitos de Hezbollah en los combates y su contribución tanto a la guerra en Gaza como en el Líbano, es evidente que está interesado en preservar los combates en su forma limitada actual y en disuadir a Israel de expandirlos.

Al mismo tiempo, Nasrallah no descarta completamente la posibilidad de un acuerdo político, pero deja que el Gobierno libanés se encargue de ello, mientras intenta lograr cambios significativos para el acuerdo de alto el fuego de Hezbollah con el fin de resaltar su «victoria». como resultado de los combates.

Fuente: INSS – The Institute for National Security Studies

