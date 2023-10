Stanley Kramer (1913-2001), director y productor estadounidense

4 octubre, 2023

Stanley Kramer, nació en el seno de una familia judía, vivió junto a su abuela en la zona del barrio neoyorquino de Manhattan conocido como La cocina del infierno.

Desde una edad muy temprana, Kramer tuvo contactos con la industria del cine. Su tío, Earl Kramer, trabajó en la distribución de las películas de la Universal Pictures y su madre era secretaria de la Paramount Pictures.

Fotograma del tráiler de la película: Edie Adams, Sid Caesar, Jonathan Winters, Ethel Merman, Milton Berle, Mickey Rooney y Buddy Hackett. Foto: Wikipedia – Dominio Público

Así las cosas Kramer acabó sus estudios en el DeWitt Clinton High School del Bronx y en la Universidad de Nueva York. Kramer tenía pensado empezar derecho cuando en el último año de carrera, se le ofreció la posibilidad de trabajar en el departamento de elaboración de guiones de la 20th Century Fox.

En 1941, trabajó como ayudante de producción en The Moon and Sixpence y So Ends Our Night.Dos años después, Kramer es alistado en el ejército y trabaja en las unidades de cine de Nueva York. En 1948 Kramer crea una productora independiente, Screen Plays Inc. Sus socios en la compañía son el guionista Herbie Baker, el publicista George Glass y el productor Carl Foreman, al que conoció durante la guerra.

Aunque su primer trabajo con la compañía fue un fracaso, So This Is New York (1948), de Richard Fleischer, la siguiente película dirigida por Mark Robson, El ídolo de barro, protagonizada por Kirk Douglas, fue todo un éxito. La película recibió seis nominaciones a los Oscar: Mejor Actor, mejor actor secundario, mejor fotografía en blanco y negro, mejor banda sonora y mejor guion original y ganó el Oscar en la categoría de mejor montaje. En los siguientes años, Kramer produciría films tan importantes como Cyrano de Bergerac (1950), de Michael Gordon que supuso otro éxito rotundo como productor u Hombres, de Fred Zinnemann y que supondría el debut de Marlon Brando.

Época con Columbia Pictures

Un año después, Harry Cohn, presidente de Columbia Pictures ofrecería a Kramer la oportunidad de hacer películas con la firma de su estudio. Kramer tenía plena libertad de realizar proyectos siempre que no pasaran del millón de dólares de presupuesto. Aunque Kramer aceptó el trabajo, se dedicó el resto del año a acabar un proyecto independiente de gran interés para él, Solo ante el peligro, un western dirigido por Fred Zinnemann. El proyecto, aparte de ser un éxito total de público, recibió cuatro Óscars: el de mejor actor principal (Gary Cooper), mejor montaje, mejor canción y mejor guion original, aparte de cuatro nominaciones más, entre las que estaban la dedicada al mejor director, a la mejor película y al mejor argumento.

En octubre de 1951, Kramer acabó su relación con Carl Foreman, que tuvo que testificar por su pasado comunista ante la Comisión de actividades antiamericanas. Kramer empezó a producir películas para Columbia. Una época poco fructífera donde cabe destacar Muerte de un viajante (1951), The Sniper (1952), The Member of the Wedding (1952), Hombres olvidados (1953) o ¡Salvaje! (1953), películas de escaso estilo, valor y éxito.

En 1953 el presidente de Columbia Harry Cohn y Stanley Kramer acordaron rescindir el contrato del productor. De todas maneras, Kramer quiso despedirse de la compañía con el único éxito de su etapa por la productora. La película, El motín del Caine, fue una adaptación de la novela de Herman Wouk y fue dirigida por Edward Dmytryk. A pesar del éxito, Kramer tuvo que resistir las críticas de la marina norteamericana ya que el papel irascible y tirano del teniente Philip Francis Queeg, que encarnaba Humphrey Bogart, atentaba contra la moral de la marina.

Etapa de director

Después de El motín de Caine, Kramer abandona Columbia y crea su propia productora, aunque en esta ocasión en el cargo de director. En este tiempo, Kramer se ocupa de dirigir y producir sus propias películas. Así, surgen productos como No serás un extraño (1955) y Orgullo y pasión (1957). Aunque Kramer era conocido en todo Hollywood por sus ideas liberales, nunca fue incluido en la lista negra de Hollywood. En 1961, dirige ¿Vencedores o vencidos? lo que le vale su primera nominación para los Oscar como director.

En contraposición a sus proyectos más contestatarios y sociales, en 1963 Kramer produce y dirige la comedia multimillonaria El mundo está loco, loco, loco. Cuatro años después, Kramer realiza Adivina quién viene esta noche, una película muy polémica en su época por mostrar el matrimonio entre un hombre negro y una mujer blanca pero de la que se cree que el director se sintió profundamente orgulloso. La película recibió dos premios Oscar (mejor actriz y mejor guion original) y otras ocho nominaciones a: mejor actor, mejor actor secundario, mejor actriz secundaria, mejor dirección artística, mejor director, mejor montaje, mejor banda sonora original y mejor película.

En los siguientes años, Kramer dirigió títulos como Bendice a los animales y a los niños (1971), Oklahoma Crude (1973) y Más allá del amor (1979). Kramer escribiría su propia autobiografía bajo el título A Mad Mad Mad Mad World: A Life in Hollywood y moriría el 19 de febrero de 2001 en Los Ángeles.

Kramer tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood situado en el 6100 Hollywood Boulevard.

Su trabajo fue reconocido con el Premio en memoria de Irving G. Thalberg en 1961. A partir de 1937 en la ceremonia de los Premios Óscar, se ha ido concediendo el premio en memoria de Irving Thalberg, destinado a premiar a personajes especialmente significantes en el mundo de la producción cinematográfica y que consiste en un pequeño busto del mismo Irving Thalberg a diferencia de la familiar estatuilla del Óscar. Considerado un Óscar honorario, no se ha otorgado nuevamente desde 2018.

Foto: Wikipedia – Dominio Público