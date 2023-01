Spielberg y su película «más judía» reciben siete nominaciones en los Premios Óscar

25 enero, 2023

En total, "The Fabelmans" fue nominada a siete galardones, que se entregarán el próximo 12 de marzo

Steven Spielberg optará por novena vez al Óscar a mejor director tras ser nominado por su último filme, “The Fabelmans”, en la 95ª edición de los premios de la Academia de Hollywood.

Spielberg luchará por la estatuilla con los directores Martin McDonagh (“The Banshees of Inisherin”), Daniel Kwan y Daniel Scheinert (“Everything Everywhere All at Once”), Todd Field (“Tár”) y Robert Östlund («Triangle of Sadness»), informó la Academia de Hollywood este martes.

La nominación de Spielberg llega poco después de haber conseguido el Globo de Oro por la realización de esta película autobiográfica, que se llevó también el premio a mejor filme dramático.

La cinta retrata con nostalgia los primeros años de vida de Spielberg (Ohio, 1946), imprimiendo este sello incluso a los momentos más amargos de su adolescencia que marcaron el devenir de su obra artística.

Un repaso muy personal que arranca en el año 1952 y en el que no se obvian pasajes que condicionaron su vínculo con el arte, como la relación que mantuvo con su caótica familia, sus mudanzas a los estados de Arizona y California (EE.UU.) o los episodios de antisemitismo que sufrió durante su juventud.

Así, en «The Fabelmans» («Los Fabelman», en español) se revela cómo el cine se convierte en la mejor forma que tiene el joven para domar sus miedos y cicatrizar heridas en un anticipo de la trayectoria que se empezó a labrar desde entonces el exitoso cineasta. «The Fabelmans» está protagonizado por Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen, Gabriel LaBelle, Jeannie Berlin y Judd Hirsh, entre otros.

En total, la cinta de Spielberg fue nominada a siete galardones, que se entregarán el próximo 12 de marzo: mejor película, director, mejor actriz protagónica (Williams), mejor actor de reparto (Hirsch), mejor guión original, mejor música y mejor diseño de producción.

Con información de Efe