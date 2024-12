Siria después de la revolución, ahora viene la parte difícil

Por Alberto Fernández

Probablemente él nunca vivirá un momento más dulce en su vida. Allí estaba el conquistador victorioso en uno de los templos más grandes de las tierras del Islam, en una tierra que alguna vez pisaron califas como Muawiya y sultanes como Saladino. Abu Muhammad Al-Joulani –cuyo nombre real es Ahmed Al-Shar’a– habló el 8 de diciembre en la gloriosa mezquita omeya del siglo VIII en Damasco en humilde agradecimiento a Dios por la caída del tirano Assad y la restauración del gobierno musulmán sunita en Siria después de casi 60 años. Siria estuvo gobernada desde 1966 por hombres fuertes alauitas, primero Salah Jadid y luego los Assad, padre e hijo.

Estos gobernantes alauitas pudieron llegar al poder a través del Partido Baaz Socialista Árabe y, especialmente, a través del Ejército sirio. Hace cien años, cuando Francia tenía un Mandato de la Liga de las Naciones sobre Siria, comenzaron a construir un ejército colonial. Favorecieron a las «razas marciales», mejores combatientes y más leales que la mayoría musulmana árabe sunita. En Siria, eso implicaba los drusos y los alauitas, aún más numerosos, una amalgama sincrética de paganismo, chiismo y cristianismo, tradicionalmente una subclase herética despreciada. Cuando Siria se independizó en 1946, el ejército todavía estaba lleno de alauitas y esencialmente seguiría siendo así hasta diciembre de 2024. Siria necesita un nuevo ejército que refleje tanto la mayoría sunita del país como su diversidad.

Aunque Ahmed Al-Shar’a fue el arquitecto clave de la caída de Assad, él y su organización no fueron los únicos que la provocaron. Ellos aportaron la chispa y la sorprendente serie de victorias iniciales, pero al final, otros se levantaron en el sur y el este de Siria para ayudar a acabar con la bestia herida. Al-Shar’a es el más poderoso, el más importante de estos vencedores, pero él y ellos ahora se enfrentan a una tarea abrumadora. Hasta ahora, ha manejado la ofensiva militar y la transición política extremadamente bien, pero ahora comienza el trabajo difícil.

El mayor temor no es tanto que Siria se convierta ahora en un estado islámico, sino que sea un estado fallido (ya tenía muchas de las características de uno bajo Assad), no tiránico sino caótico. El peligro es tanto o más que prevalezca la anarquía en lugar de la ley de la Sharía.

El país está en bancarrota y destrozado, la mayoría de los sirios viven ahora en la pobreza extrema y es probable que Assad haya robado lo que quedaba. Aunque Assad fue derrotado sólo por los sirios, parte del país todavía está controlado por Turquía a través de una banda de revolucionarios fracasados ​​convertidos en mercenarios, cuyo principal objetivo es luchar y matar a los kurdos sirios. Turquía quiere controlar el futuro del nuevo régimen de Damasco y, en algún momento, Al-Shar’a y compañía tendrán que doblegarse a Erdoğan o encontrar una manera de romper con él. Los kurdos de Siria, al menos, son pragmáticos y buscarán lograr algún tipo de acuerdo con los poderes establecidos que preserve cierta medida de autonomía local. Demasiada autonomía enfadará a Ankara, y una autonomía insuficiente mantendrá al país dividido.

Al-Shar’a, su organización Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS) y muchos de sus aliados son islamistas acérrimos; la comparación más cercana no es ISIS y Al-Qaeda, sino los talibanes y Hamás, proyectos políticos que eran a la vez islamistas y nacionalistas. Pero Siria es mucho más diversa que Gaza o Afganistán. La llamada Revolución Siria tuvo rostros tanto islamistas como nacionalistas y de tendencia secular. Al-Shar’a tiene que lidiar no sólo con los kurdos, sino también con los alauitas antes favorecidos (el 10% de la población), los drusos (concentrados en el sur de Siria cerca de la frontera con Israel), los cristianos (internamente insignificantes con el 80-90% de su población que se fue desde 2012, pero significativos en el escenario mundial), con elementos tribales, con yihadistas incondicionales del Estado Islámico todavía en el desierto, y con una posible subversión interna y desde el exterior por parte de los restos del régimen de Assad, muy similar a la llevada a cabo por Izzat Ibrahim Al-Douri en Irak después de la caída de Saddam Hussein.

En el primer momento de la victoria, las cosas parecen más fáciles, todo parece posible. Es imposible no emocionarse con los videos de prisioneros políticos (sirios, libaneses y palestinos) liberados después de 30, 40 años de brutal encarcelamiento por el régimen de Assad. Al-Shar’a y compañía pueden ser islamistas y aparentemente tolerantes por un tiempo. Pero ¿qué sucede si la situación, las precarias condiciones de vida de los ciudadanos comunes, siguen deteriorándose? Otros regímenes islamistas establecidos en el pasado –los talibanes, Hamás, Al-Bashir en Sudán– recurrieron casi invariablemente a la represión interna y/o a aventuras militares que terminaron desastrosamente. La tentación para Siria de hacer lo mismo, aplastar el disenso e interferir con sus vecinos, será grande.

Al-Shar’a será realmente notable si evita la trampa –suponiendo que quiera– de usar el poder de manera responsable. No estoy hablando de la quimera de la democracia liberal al estilo occidental, eso no está en juego y quien piense que lo contrario, está soñando. El mejor escenario posible para Al-Shar’a y los nuevos gobernantes de Siria es algo así como una Idlib gobernada por HTS: claramente islamista, claramente autoritaria, pero no excesivamente, con un enfoque real en el buen gobierno. Siria necesitará tanto orden como seguridad, algo que realmente no tenía bajo el régimen caótico y criminal de Assad.

Es de esperar que la nueva Siria siga siendo antiisraelí, pero la forma en que lo sea importará mucho. Tener objeciones políticas al estado sionista es una cosa. Al-Shar’a ha admitido que, cuando era adolescente, la difícil situación de los palestinos lo influyó profundamente. Pero que Siria se convierta, como lo fue bajo Assad, en un refugio seguro y caldo de cultivo para ataques terroristas contra cualquiera de sus vecinos, incluido Israel, sería extraordinariamente imprudente dado el lamentable estado del país.

La administración entrante de Trump ha dado señales –sabiamente, en mi opinión– de una actitud cautelosa y de esperar a ver qué pasa con la debacle siria. Se trata de una crisis creada por Irán, Rusia y Hezbollah (todos ellos debilitados ahora como resultado de la caída de Assad) con la ayuda de las ineptas administraciones de Obama y Biden. Pero los regímenes árabes no pueden darse el lujo de quedarse de brazos cruzados. Tendrán que superar su desagrado por el ambiguo tipo de islamismo de Al-Shar’a y encontrar formas de interactuar y apoyar al pueblo sirio en lugar de dejarlo a merced de Turquía y Qatar. El hecho de que los sirios sean a menudo personas talentosas y bien educadas que han prosperado fuera de su país es un elemento positivo. Sin duda, el pueblo sirio necesita ayuda humanitaria desesperada y urgentemente. La factura de la reconstrucción y el desarrollo será enorme.

La organización yihadista inicial de Al-Shar’a en Siria –el Frente Nusra– tenía un medio de comunicación, la Fundación Manara Al-Bayda (“Minarete Blanco”). Ese minarete blanco es una de las torres que adornan la misma mezquita omeya de Damasco donde Al-Shar’a acaba de hablar. Se asocia con la literatura apocalíptica islámica y el fin de todas las cosas. Los supuestos nuevos gobernantes de Siria tendrán que preocuparse mucho más por la terrible y volátil situación que enfrentan en lugar de por cómo terminará el mundo. Asegurarse de que el mundo no los acabe a ellos tendrá que ser la prioridad.

Fuente: MEMRI

*Alberto M. Fernández es Vicepresidente de MEMRI. Trabajó en Siria en la Embajada los Estados Unidos en Damasco de 1993 a 1996