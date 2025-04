La Corte Suprema dictamina que Israel cumple con sus obligaciones humanitarias hacia Gaza

Por Tammy Caner

Tras un año de deliberaciones, el 27 de marzo de 2025 la Corte Suprema de Justicia de Israel rechazó la apelación presentada por organizaciones de derechos humanos respecto de las obligaciones humanitarias de Israel hacia Gaza.

La petición instaba a la Corte a ordenar a Israel que permita el paso libre y rápido de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, que aumente el volumen de la ayuda y que proporcione asistencia a la población, de conformidad con su deber como potencia ocupante en Gaza.

El tribunal dictaminó lo siguiente:

• Las leyes de ocupación (ocupación beligerante) no se aplican a Israel, ya que no tiene el control efectivo sobre la Franja de Gaza. En cambio, Hamás continúa ejerciendo el poder gubernamental allí. Como resultado, Israel no puede ser considerada como una potencia ocupante en Gaza y no está obligado a proporcionar ayuda a la población.

• Sin embargo, Israel tiene obligaciones humanitarias como parte en un conflicto armado, lo que le exige permitir y facilitar la ayuda humanitaria para Gaza. Estas obligaciones se derivan de las leyes de la guerra y del derecho israelí y están sujetas a las limitaciones militares y a la situación humanitaria sobre el terreno.

• Israel ha cumplido con sus obligaciones al permitir el ingreso de ayuda a Gaza durante los meses de guerra. Ha facilitado la entrada de bienes humanitarios, se ha coordinado con organizaciones de ayuda y no ha restringido el suministro de alimentos a Gaza, ni siquiera durante los combates activos.

De la sentencia se desprenden tres puntos importantes:

En primer lugar, la Corte se abstuvo de revisar la legalidad de la decisión del Gobierno de detener la ayuda humanitaria y las ventas de electricidad a Gaza desde que se reanudaran los combates el 2 de marzo de 2025.

Según el alto tribunal, esta decisión está fuera del alcance de la sentencia actual, ya que fue tomada después de que se había escrito la sentencia y esto cambia significativamente la base fáctica y legal de la petición.

Esto permite al Gobierno retrasar aún más la ayuda y proporciona a la Corte tiempo adicional antes de tener que decidir sobre el tema en una petición separada, en caso de que la ayuda a la Franja no se reanude.

Cabe señalar que ya se ha presentado una petición separada relativa al suministro de electricidad.

En segundo lugar, si Israel decide reocupar Gaza, es importante entender las importantes implicaciones y obligaciones asociadas con esa medida, tal como se describe claramente en el fallo.

Será cada vez más difícil para la Corte pasar por alto cualquier violación por parte de Israel de sus obligaciones como “potencia ocupante”.

Por último, si bien el fallo no ayuda a Israel a defender el principio de complementariedad y bloquear la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, aún puede ayudar a contrarrestar las acusaciones de que Israel está impidiendo la ayuda y matando de hambre a la población en los procedimientos legales en su contra en los tribunales de La Haya.

Fuente: INSS – The Institute for National Security Studies