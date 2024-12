El líder insurgente sirio no quiere un conflicto con Israel

El líder insurgente sirio, Ahmed al Sharaa, más conocido por su nombre de guerra, Abu Mohammad Al Julani, aseguró este sábado a la Televisión Siria que no están interesados en entrar en un conflicto con Israel y pidió la intervención urgente de la comunidad internacional para frenar los ataques israelíes contra objetivos militares en el país árabe.



En declaraciones al medio afín, que por el momento el canal solo ha difundido en formato escrito, el islamista Al Shaara “agregó que las prioridades en esta etapa son la reconstrucción y la estabilidad, no dejarse arrastrar a conflictos que puedan conducir a una mayor destrucción”.



Desde el derrocamiento del presidente sirio, Bashar al Assad, el pasado domingo, Israel ha bombardeado cientos de objetivos militares del antiguo régimen aparentemente para evitar que caigan en manos de los insurgentes y también ha desplegado a sus soldados en la zona desmilitarizada con Siria.



“Al Sharaa dijo que los argumentos israelíes se han vuelto débiles y no justifican sus recientes violaciones, señalando que los israelíes han cruzado claramente las líneas de compromiso en Siria, lo que amenaza con una escalada injustificada en la región”, indicó la Televisión Siria.



Por ello, llamó a la comunidad internacional a que intervenga inmediatamente para frenar los ataques aéreos, al considerar que la “única vía” para alcanzar la estabilidad en el país es una solución diplomática.



Solo entre la noche del viernes y primera hora de este sábado, Israel lanzó un total de 17 bombardeos contra objetivos militares en varios puntos de Siria, incluidos una base aérea y almacenes de misiles a las afueras de Damasco, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.



Al Sharaa, jefe de la alianza islamista Organismo de Liberación del Levante, que lideró la ofensiva contra el régimen sirio, también reconoció que el estado de la nación requerirá “planes bien pensados” para sacarla de su situación actual, según el canal hasta hace poco opositor.



En este sentido, explicó que antes de tomar medidas para solucionar las cuestiones urgentes deberán recabar información precisa y estudiarla detalladamente, al tiempo que abogó por sentar bases “modernas” de un nuevo Estado para garantizar los derechos de todos los sirios. Aurora y EFE

