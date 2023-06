Se realizó la primera prueba de un aerotaxi en Israel

5 junio, 2023

Fue nn el marco de la Iniciativa Nacional de Drones de Israel (INDI).

La Iniciativa Nacional de Drones Aéreos (INDI) de Israel ha dado un importante una semana más de pruebas de vuelo y demostraciones simultáneas en diversos en varios lugares de Israel. La iniciativa es una asociación entre entidades gubernamentales lideradas por el Ministerio de Transporte, la Autoridad de Innovación de Israel, Ayalon Highways Ltd., y la Autoridad de Aviación Civil de Israel (CAAI).

El objetivo de la iniciativa es apoyar y promover un ecosistema a través de la tecnología, la regulación y la infraestructura para el uso de vehículos de vuelo avanzados. La iniciativa se centra en preparar el espacio aéreo para los vuelos de drones, con la intención de de aliviar la congestión del tráfico en las carreteras de Israel, prestar servicios comerciales y públicos de manera más eficiente y crear una ventaja competitiva mundial eficientemente, y crear una ventaja competitiva global para las empresas israelíes de alta tecnología.

Foto: Mark Nomdar

La iniciativa funciona desde 2019, con una inversión de más de 60 millones de shekels en los próximos dos años, cuando se realizarán vuelos de prueba en un gran número de aeronaves que serán capaces de transportar personas y mercancías en el futuro.

En el marco de las pruebas y los vuelos experimentales realizados en todo Israel la semana pasada, 11 empresas operadoras de drones y empresas de apoyo operaron en la región del Norte de Israel. Entre los más destacados figuran:

Por primera vez, vuelos de prueba de aeronaves eléctricas autónomas eVTOL con capacidades de largo alcance de largo alcance en un espacio aéreo urbano gestionado (también conocido como UTM – Unmanned Traffic Management). Unmanned Traffic Management), transportando cargas pesadas, con la opción futura de volar personas a largas distancias.

AIR voló con el AIR ZERO, fabricado en Israel, que puede acomodar hasta 2 pasajeros y una carga útil total de hasta 220 kilogramos, para una distancia de hasta 160 kilómetros.

Dronery, filial de Cando Drones, despegó por primera vez en la pista de aterrizaje de Pal-Yam en Cesarea con la innovadora aeronave EH216-S de EHANG, que puede transportar dos pasajeros, un total de hasta 220 kilogramos, y volar una distancia de 30 kilómetros, en un vuelo totalmente autónomo sin piloto a bordo, utilizando el sistema inteligente de mando y control de EHANG.

Cando Drones realizó vuelos de reparto entre las sucursales del supermercado Rami Levy, vuelos noche en la franja costera de Hadera, en colaboración con el ayuntamiento, y actividades de actividades de vigilancia del tráfico en el nudo de Nesher-Bar-Yehuda.

Down Wind llevó a cabo el vuelo más largo de la iniciativa hasta la fecha, con un recorrido de aproximadamente 29 kilómetros, para abrir una ruta de vuelo entre el Centro Médico Hillel Yaffe y el Centro Médico Rambam. Rambam.

Se realizaron vuelos urbanos autónomos para evaluar el movimiento de mercancías de varias sucursales en Yohananof.

Sentrycs realizó una prueba para garantizar un entorno de vuelo seguro para drones autorizados en colaboración con Flytech y Cando.

ATI, en colaboración con TA Helicopters, examinó las opciones de aterrizaje eVTOL en el centro de las ciudades y realizó una ruta de vuelo desde Kfar Truman hasta el centro de Tel Aviv, con un aterrizaje en Leer.

Foto: Mark Nomdar

Estos vuelos y pruebas contribuyen a avanzar en el desarrollo y la aplicación de tecnologías innovadoras de drones en Israel. Varias empresas están participando en la iniciativa de drones que comenzó en 2019. Entre ellas se encuentran Airways Drones Ltd, F.T. Aerial Solutions Ltd, Elsight, AGL, Air Taxi Israel (ATI), Down Wind, BROOK, Highlander Aviation, Cando Drones y RoboTiCan.

La Ministra de Transporte Miri Regev dijo lo siguiente: “Bajo mi dirección, el Ministerio de Transporte está trabajando para reforzar la infraestructura de transporte de Israel. de Transporte trabaja para reforzar la posición de Israel como centro mundial de desarrollo de tecnologías de vehículos y transporte, incluido el transporte aéreo. Con este fin, promovemos experimentos conjuntos para probar tecnologías innovadoras, como la Iniciativa Nacional de Drones de Israel. Esta se trata de la primera iniciativa de este tipo en el mundo para un examen exhaustivo y multidisciplinar de las nuevas tecnologías, incluido el transporte de carga. nuevas tecnologías, incluido el transporte de carga y, más adelante, de personas“.

Foto: Mark Nomdar

“El proyecto de colaboración examina todos los aspectos -incluidos la regulación y los cambios legislativos- relacionados con la explotación comercial de drones, como herramienta adicional para hacer frente a la congestión. Este es un mundo nuevo, intrigante y desafiante, con posibilidades ilimitadas para nosotros. Haremos todo lo posible para garantizar que Israel siga liderando y estando a la vanguardia de la investigación y el desarrollo mundiales en tierra, aire y mar“.

Por su parte, Dror Bin, Director General de la Autoridad de Innovación, aclaró: “Israel es uno de los líderes mundiales en este campo y el experimento de hoy es un hito importante en la Iniciativa Nacional de Drones, que ha sido aclamada internacionalmente. La importancia de estas demostraciones radica en la creación de un marco normativo que permita a todas las partes interesadas tener experiencia práctica antes de establecer una infraestructura normativa que permita un modelo económicamente viable más amplio. La capacidad de las nuevas empresas israelíes del sector de los drones para experimentar dentro de este espacio aislado les proporciona una ventaja competitiva en el mercado mundial“.

Orly Stern, CEO de Ayalon Highways, ha declarado: “La Iniciativa Nacional de Drones es un proyecto destinado a ofrecer diversas soluciones tecnológicas para aliviar la congestión vial. Los aviones que se están probando ahora podrán evitar los atascos y aliviar la congestión retirando coches y camiones de las carreteras junto con sistemas de gestión del tráfico aéreo. Esto creará diversas opciones de transporte aéreo para traslados de carga regulares y de emergencia“.

Foto: Mark Nomdar

La primera fase de la iniciativa nacional de drones, que tuvo lugar entre 2019 y 2022, se centró en pequeños vuelos de carga. La fase actual tiene como objetivo aumentar la capacidad de carga útil y el alcance para que en el futuro se puedan transportar cargas más pesadas y pasajeros. Además, en el marco de las demostraciones, se está desarrollando un “sistema de rutas aéreas en los cielos“ que permita operaciones de vuelo continuo en el espacio aéreo, permitiendo que varios drones y diferentes aeronaves vuelen simultáneamente para diversos fines, como la asistencia sanitaria, el comercio, la seguridad, la protección, etc.

La Iniciativa Drone también aborda la regulación del espacio aéreo y la creación de una infraestructura reglamentaria para los vehículos voladores autónomos en beneficio del público. infraestructura reglamentaria para vehículos voladores autónomos en beneficio público. En los últimos tres años se han En los últimos tres años se han realizado más de 19 mil salidas en zonas urbanas y rurales como parte de la iniciativa.

Foto: Mark Nomdar

En los próximos dos años, las empresas participantes en la Iniciativa seguirán realizando vuelos por todo el país durante una semana al mes. Los vuelos tendrán lugar en un espacio aéreo controlado, por todo Israel, cubriendo largas distancias de hasta 150 kilómetros y transportando cargas más pesadas, incluidos, en el futuro, drones que podrán transportar personas de un lugar a otro. La iniciativa opera en colaboración con otras entidades comerciales y públicas, como las Fuerzas Aéreas israelíes, la Autoridad Aeroportuaria de Israel Ltd., los municipios locales y otras entidades pertinentes. Autopistas Ayalon seguirá sirviendo de centro piloto para realizar las demostraciones y facilitará a las empresas espacio en su centro metropolitano de control y seguimiento.