¿Se avecina una nueva guerra civil en el Líbano?

21 octubre, 2021

El jeque Hassan Nasrallah enfatizó que Hezbollah «tiene 100.000 combatientes entrenados»

Por Sarit Zehavi

El 14 de octubre, tras una violenta protesta de los partidarios del dúo chií contra la investigación de la explosión del puerto de Beirut y contra el juez Tarek Bitar, estallaron tiroteos entre miembros de Hezbollah y Amal, por un lado, y miembros del partido cristiano de Samir Geagea, conocido como las «Fuerzas Libanesas», por el otro.

Como resultado de los combates, siete personas murieron (tres miembros de Hezbollah, tres integrantes del movimiento Amal y un transeúnte). Con el inicio de la refriega y para restablecer el orden, el Ejército libanés también intervino con fuego vivo. Es posible que algunas de las muertes sean el resultado de los disparos de los militares.

Las tensiones étnicas y religiosas, que siempre han existido en el Líbano, han alcanzado nuevas alturas. Además, se plantearon preguntas acerca de la situación del ejército libanés como consenso en el Líbano.

¿Marcan los tiroteos del 14 de octubre el comienzo de una situación de deterioro que se convertirá como una bola de nieve en otra guerra civil libanesa?



La respuesta no es inequívoca. Por un lado, se trata de una generación joven que no ha sufrido las consecuencias de las guerras civiles anteriores que tuvieron lugar en el Líbano y no lleva las cicatrices del pasado.

Agregue eso al extremismo que se aplica a las opiniones de los distintos bandos en contra de otros bandos, y podemos suponer que nada detiene esta bola de nieve …

Por otro lado, todas las fuerzas y corrientes que actualmente se oponen a Hezbollah en el Líbano son muy conscientes de la limitación de su poder frente al poder militar y civil de Hezbollah. Lo más probable es que no quieran darle a Hezbollah una razón para apoderarse del Líbano. Un deterioro hacia una guerra civil le dará a Hezbollah la excusa para hacerlo.

En su discurso de ayer (18 de octubre), Hassan Nasrallah hizo buen uso de la conciencia del límite del poder de sus oponentes. Nasrallah explicó a su audiencia lo malo que pudiera ser degenerar en una guerra civil. En su discurso, Nasrallah se dirigió principalmente a Samir Geagea y su partido.

Nasrallah enfatizó que Hezbollah es más fuerte que nunca. En palabras simples, qué es desaconsejable «meterse» con Hezbollah «que tiene 100.000 combatientes entrenados» (otra de las exageraciones de Nasrallah … nos hemos acostumbrado a esto…).

En el Líbano, nunca se sabe lo que sucederá al día siguiente, al minuto siguiente o incluso al segundo siguiente. Por lo tanto, no se sorprenda si nos despertamos mañana por la mañana y el Líbano se encuentra en medio de una guerra civil. O Hezbollah se apoderará del Líbano, o no sucederá nada, y las cosas seguirán sucediendo en el Líbano como hasta ahora …

Fuente: Alma Research and Education Center