Schwartzman avanza a la segunda ronda tras un partidazo con Davidovich

10 agosto, 2022

El argentino Diego Schwartzman avanzó a segunda ronda del Masters 1000 de Montreal tras imponerse por 1-6, 6-3 y 6-4 con mucho sufrimiento al español Alejandro Davidovich en un partido tan apasionante como igualado.

Davidovich y Schwartzman se reencontraban en pista 24 horas después de la suspensión por lluvia de su partido y brindaron a los aficionados el mejor encuentro del día en Montreal y uno de los mejores en lo que va de torneo.



Comenzó dominando el tenista español, imponiéndose en el primer set por un contundente 6-1 que hizo pensar que el duelo podría resolverse por la vía rápida.



Pero la reacción de Schwartzman fue fantástica, recordando por momentos a su mejor versión del año 2020, cuando se coló en el ‘Top 10’ mundial y alcanzó las semifinales en París.



El argentino remontó, ganó el segundo set 6-3 y el tercero 6-4, especialmente meritorio este último tras ir perdiendo 0-3 y teniendo Davidovich el cuarto juego a tan solo un punto.



Schwartzman hizo cinco juegos consecutivos, y pese a tener problemas para cerrar el partido, logró el pase a segunda ronda tras dos horas y 25 minutos de juego.



Su próximo rival será otro español, Albert Ramos-Viñolas, quien ganó al belga David Goffin, desplegando un buen tenis y aprovechando los problemas al servicio de su rival. Triunfo en dos sets (7-6 y 6-2) para el de Mataró.



Pablo Carreño avanza también tras derrotar al italiano Matteo Berrettini por 6-3 y 6-2 en una hora y 16 minutos. Estuvo intratable en su servicio y no concedió ninguna bola de ‘break’ ante el número 14 del mundo.



El asturiano se medirá en segunda ronda al danés Holger Rune, quien se impuso en dos sets (6-3 y 7-5) al italiano Fognini. El joven danés de tan solo 19 años, logró alcanzar los cuartos de final en el último Roland Garros y aspira a hacerlo también en Canadá con el US Open en el horizonte.



Pedro Martínez no pudo con un Gael Monfils que no acusó su falta de actividad, era el primer partido del francés desde el mes de mayo, habiéndose perdido, entre otros, Roland Garros y Wimbledon por una lesión en el pie.



El número 17 del ranking se impuso en tres sets (7-6, 3-6 y 6-2) y jugará ante el americano Maxime Cressy en segunda ronda.



Tras los dos primeros días de competición en Montreal, el tenis español tendrá en total cuatro representantes en la segunda ronda tras los triunfos de Albert Ramos-Viñolas y Pablo Carreño, quienes se suman a Carlos Alcaraz y Roberto Bautista.



Carlos Alcaraz ya conoce a su rival para debutar en Montreal, será la primera vez en que se vea las caras con el norteamericano Tommy Paul, que se impuso en un doble 6-4 al canadiense Vasek Pospisil.



Es el actual número 34 del ranking y este año ya ha sido capaz de derrotar a tenistas como Berrettini y Zverev.



No fue un buen día para el tenis argentino, que pese a la victoria de Schwartzman, vio como Francisco Cerúndolo y Sebastián Baez perdían respectivamente ante el ruso Karen Khachanov y el australiano Nick Kyrgios.



Este último sigue de dulce tras haberse proclamado campeón en Washington tanto en el cuadro individual como en el dobles, y afronta este miércoles un choque muy atractivo en segunda ronda frente al número uno, el ruso Daniil Medvedev.



Taylor Fritz demostró de nuevo el buen momento que atraviesa y no dio opciones a un Andy Murray que llegó a Montreal con wildcard y dice adiós a las primeras de cambio. El escocés y ex número uno de mundo, no pudo esconder su frustración y golpeó en varias ocasiones su raqueta contra el suelo.



Dos sets fueron suficientes para resolver el partido en una hora y veintisiete minutos, y la clase de Fritz, así como su admiración por el rival que tenía enfrente, quedaron demostrados al cierre cuando homenajeó a su oponente con unas palabras al micrófono: «Es un honor compartir pista con Andy, sólo por tener la oportunidad de jugar con él. Él ha estado dominando desde antes de que yo entrara al circuito ATP».



Pasaron también a segunda ronda, tras la disputa de la jornada del martes el holandés Van de Zandschulp, los británicos Cameron Norrie y Daniel Evans, el croata Marin Cilic, el búlgaro Grigor Dimitrov, el francés Adrian Mannarino, el japonés Yoshihito Nishioka y el estadounidense Frances Tiafoe.



Cerró la jornada del martes en Montreal un partido perteneciente a la segunda ronda, que culminó con triunfo del polaco Hubert Hurkacz ante el finlandés Emil Ruusuvuori en tres sets (6-3, 6-7 y 6-2).



Su rival en dieciseisavos de final hablará español y saldrá del cruce entre Albert Ramos-Viñolas y Diego Schwartzman. EFE