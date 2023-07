Rusia sugiere un intercambio de presos al hablar del periodista judío Gershkovich

5 julio, 2023

El Kremlin admitió "ciertos contactos" con EEUU sobre el intercambio de presos al comentar la situación de Evan Gershkovich, periodista de The Wall Street Journal (WSJ), acusado de espionaje en Rusia.

«Hay ciertos contactos sobre este asunto, pero no queremos hacerlos públicos. Deben realizarse y continuarse en pleno silencio», aseguró el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria.



Peskov comentó así la visita de la embajadora de EEUU en Moscú, Lynne Tracy, a la prisión preventiva, donde mantienen a Gershkovich, que coincidió con otra que realizaron funcionarios diplomáticos rusos a Vladímir Dunáev, ciudadano ruso recluido en EEUU.



Dunáev, acusado de ciberespionaje, fue detenido en Corea del Sur en 2021 y extraditado posteriormente a Estados Unidos.



El ruso podría ser condenado a entre 22 y 25 años de cárcel. Mientras, Gershkovich afronta un castigo de hasta 20 años de prisión.



Gershkovich, de 32 años, fue detenido a fines de marzo pasado en Yekaterimburgo, ciudad en los Urales, y el 7 de abril fue acusado formalmente de espionaje por el Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB).



Según el FSB, el periodista «recopilaba por encargo de la parte estadounidense informaciones secretas sobre las actividades de una de las empresas del complejo militar industrial ruso».



Las autoridades estadounidenses y The Wall Street Journal han negado las acusaciones de las fuerzas de seguridad rusas contra el periodista y han exigido su liberación inmediata.



Mientras, el Ministerio de Exteriores ruso y el Kremlin han llamado a Washington a no politizar el caso y dejar que la Justicia siga su curso. EFE