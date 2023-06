Roy Fox Lichtenstein, conocido por sus interpretaciones a gran escala del arte del cómic

22 junio, 2023

Pintor estadounidense de arte pop, artista gráfico y escultor.

Nosotros pensamos que la generación anterior intentaba alcanzar su subconsciente, mientras que los artistas pop intentamos distanciarnos de nuestra obra. Yo deseo que mi obra tenga un aire programado e impersonal, pero no creo ser impersonal mientras la realizo. Roy Lichtenstein

Nació en una familia judía de clase media alta. Fue el primero de los dos hijos de Milton y Beatrice Werner Lichtenstein. Milton Lichtenstein (1893-1946) fue un corredor inmobiliario exitoso y Beatrice Lichtenstein (1896-1991) una ama de casa que había estudiado como pianista. Ella acompañó a Roy y su hermana Rénee a museos, conciertos y otros aspectos de la cultura de Nueva York.

Roy (1923-1997) demostró capacidad artística y musical desde el principio: dibujó, pintó y esculpió siendo adolescente y pasó muchas horas en el Museo Americano de Historia Natural y el Museo de Arte Moderno. Tocó piano y clarinete y desarrolló un amor perdurable al jazz, frecuentando los locales nocturnos en Midtown para oírlo. Lichtenstein asistió a la escuela de Franklin para niños, una secundaria privada y se graduó en 1940. Ese verano estudió pintura y dibujo con Reginald Marsh. En septiembre entró en la Universidad Estatal de Ohio (OSU). Sus primeros ídolos artísticos fueron Rembrandt, Honoré Daumier y Picasso, y dijo a menudo que Guernica (1937; Museo Reina Sofía, Madrid) era su cuadro favorito. Obtuvo el doctorado en Bellas Artes por la Universidad Estatal de Ohio en 1949.

Sus primeras obras eran de estilo expresionista abstracto, pero después de 1957-1958 comenzó a experimentar con imágenes tomadas de los cómics que había en los papeles de envolver chicles de menta, libremente interpretadas y mezcladas con imágenes sacadas de los cuadros del viejo oeste de otro artista estadounidense, Frederic Remington. A partir de 1961 se dedicó por completo a producir arte mediante imágenes comerciales de producción masiva.

Sus historietas de cómics, como Good Morning, Darling (1964, Galería Leo Castelli, Nueva York), son ampliaciones de los personajes de los dibujos animados, reproducidas a mano, con la misma técnica de puntos y los mismos colores primarios y brillantes que se utilizan para imprimirlos.

Sus últimas obras, entre las que están las reproducciones de personajes muy populares de la novela rosa, paisajes estilizados y copias de postales de templos clásicos, muestran la influencia de los artistas Henri Matisse y Pablo Picasso.

También sus esculturas recrean los efectos de los cómics. Ha realizado, también, obras en cerámica.

En 1993 el Solomon R. Guggenheim Museum de Nueva York expuso una retrospectiva de su obra que viajó por muchos otros países.

Autor prolífico, durante sus últimos años alcanzó mayor presencia y estima en museos de todo el mundo. En España existen ejemplos suyos en el Museo Thyssen-Bornemisza (Mujer bañándose)​ y en el Reina Sofía; aquí una gran escultura suya preside el patio interior de la ampliación diseñada por Jean Nouvel.

Una de sus obras se expone en la Kunsthalle de Hamburgo, Alemania: Shipboard Girl (1965).

Roy Lichtenstein es un nombre muy cotizado en las subastas. El 15 de mayo de 2013 una de sus obras, Woman with flowered hat, fue adjudicada en la casa Christie’s de Nueva York por 43.776.525 euros.

Lichtenstein murió de neumonía el 29 de septiembre de 1997​ en el Centro Médico de la Universidad de Nueva York, donde había estado hospitalizado varias semanas, cuatro semanas antes de cumplir los 74.

Colecciones

En 1996, la National Gallery of Art de Washington D. C. se convirtió en el mayor depósito individual de la obra del artista cuando Lichtenstein donó 154 grabados y 2 libros. El Instituto de Arte de Chicago tiene varias obras importantes de Lichtenstein en su colección permanente, entre ellas Brushstroke with Spatter (1966) y Mirror No. 3 (Six Panels) (1971). Los fondos personales de la viuda de Lichtenstein, Dorothy Lichtenstein, y de la Roy Lichtenstein Foundation se cuentan por centenares.En Europa, el Museo Ludwig de Colonia posee uno de los fondos más completos de Lichtenstein con Takka Takka (1962), Nurse (1964), Compositions I (1964), además del Frankfurt Museo für Moderne Kunst con We rose up slowly (1964) y Yellow and Green Brushstrokes (1966). Fuera de Estados Unidos y Europa, la Colección Kenneth Tyler de la Galería Nacional de Australia posee amplios fondos de grabados de Lichtenstein, con más de 300 obras. En total, se cree que hay unas 4.500 obras en circulación.

Fundación Roy Lichtenstein

Tras la muerte del artista en 1997, en 1999 se creó la Fundación Roy Lichtenstein. En 2011, el consejo de la fundación decidió que los beneficios de la autentificación eran mayores que los riesgos de prolongados pleitos. A finales de 2006, la fundación envió una tarjeta navideña con una imagen de Electric Cord (1961), un cuadro que llevaba desaparecido desde 1970 después de que la Galería Leo Castelli lo enviara al restaurador de arte Daniel Goldreyer. En 2012, la Fundación autentificó la obra cuando apareció en un almacén de Nueva York. ​

Entre 2008 y 2012, tras la muerte del fotógrafo Harry Shunk en 2006,la Fundación Lichtenstein adquirió la colección de material fotográfico realizado por Shunk y János Kender, así como los derechos de autor de los fotógrafos.En 2013, la fundación donó el tesoro de Shunk-Kender a cinco instituciones -el Getty Research Institute de Los Ángeles; el Museo de Arte Moderno de Nueva York; la National Gallery of Art de Washington; el Centro Pompidou de París; y la Tate de Londres-, lo que permitirá a cada museo acceder a la parte de los demás.

Fuente: Wikipedia