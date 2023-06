Jeff Chandler, una de las estrellas masculinas más populares de Universal Pictures en los años 1950

22 junio, 2023

Nacido como Ira Grossel (1918-1961) en Brooklyn, fue un actor estadounidense. Es recordado por su interpretación de Cochise en Broken Arrow (Flecha Rota, 1950), que le valió una nominación al Oscar.

Protagonizó, entre otras películas, Sword in the Desert (Espada en el desierto, 1948), Deported (Deportada, 1950) Female on the Beach (Mujer en la playa, 1955) y Away All Boats (Fuera todos los barcos, 1956).

Fue registrado a su nacimiento con el nombre de Ira Grossel en el seno de una familia judía de Brooklyn (Nueva York). Fue el único hijo de Phillip Grosse y su esposa Anna (de soltera Herman). Siendo un niño, quedó a cargo de su madre tras la separación de sus padres. Estudió en el Erasmus Hall High School, alma mater de muchas estrellas y personalidades del cine y del teatro. Una de sus compañeras de estudios fue Susan Hayward. Su padre estaba relacionado con el sector de la restauración y le consiguió trabajo como cajero en un restaurante. Chandler decía que siempre quiso ser actor, así que estudió arte durante un año y trabajó como diseñador gráfico para una empresa de venta por catálogo con una paga de 18 dólares a la semana. Con el tiempo ahorró dinero suficiente para tomar un curso de actuación en la Feagin School of Dramatic Art de Nueva York. Trabajó luego brevemente en la radio y más adelante como actor en una compañía de teatro de Long Island. Trabajó durante dos años en compañías de teatro, y con una de las cuales protagonizó The Trojan Horse (El caballo de Troya) junto a los cantantes y actores Gordon MacRae y su esposa Sheila MacRae quienes se convertirían en buenos amigos.

Jeff Chandler. Foto: Los Angeles Times – Wikipedia – CC BY 4.0

Chandler formó su propia compañía, The Shady Lane Playhouse, en Illinois durante el verano de 1941. Recorrió con cierto éxito el Medio Oeste, apareciendo en obras como The Bad Man, Seventh Heaven, The New Minister y Pigs (El Hombre Malo, El Séptimo Cielo, El Nuevo Ministro y Cerdos). Cuando los Estados Unidos entraron en la Segunda Guerra Mundial se alistó en el ejército. Estuvo cuatro años en las islas Aleutianas y terminó su servicio con el rango de teniente.

Broken Arrow y al estrellato

El escritor-director Delmer Daves estaba buscando un actor para el papel de Cochise en el western Broken Arrow (Flecha rota, 1950) para la 20th Century Fox. Él participaría en la elección y en palabras de Chandler: “Fox quería a un tipo lo bastante grande físicamente para interpretar el papel, y lo bastante desconocido para los cinéfilos que resultara auténtico”. La actuación de Chandler en el papel de un líder similar en Sword of the Desert llamó la atención del estudio, que lo tomó prestado de Universal en mayo de 1949. Como parte del acuerdo, Chandler firmó con Fox para hacer una película anual durante seis años. También tuvo que dejar sus programas de radio Michael Shayne y Miss Brooks por varias semanas.

Broken Arrow tuvo un gran éxito de taquilla, lo que le valió a Chandler una nominación al Oscar y lo convirtió en una estrella. Fue el primer actor nominado por la Academia por su interpretación de un nativo americano.

Incluso antes del estreno de Broken Arrow, Chandler ya había adquirido el estatus de protagonista en Universal. Debía rodar Death on a Sidestreet y The Lady Countpero ninguna de las dos llegó a rodarse. En su lugar se quedó el papel de un gánster al estilo de Lucky Luciano -previsto originalmente para Dana Andrews- en Deported para el productor Robert Buckner, quien lo había visto en Sword in the Desert. “No sabía porqué me dieron el papel [bromeaba Chandler en esa época], quizá porque les ahorraba dinero”. La película se rodó en Italia, aunque los compromisos radiofónicos del actor obligaron a que parte del rodaje se realizara en Hollywood.

En su segunda película con Fox interpretó a un amargado oficial de caballería de la Unión en Two Flags West con el director Robert Wise. Chandler sustituyó a Lee J. Cobb en la que fue una de sus interpretaciones menos habituales, más un papel secundario que un protagonista. La ubicación del rodaje exigió que tuviera que viajar regularmente a Hollywood durante toda la producción. ​

Regresó a Universal para interpretar a un aventurero en Smuggler’s Island un papel muy ligado a su real personalidad como comentaría más tarde. No obstante, Hollywood lo hizo interpretar personajes de diferentes nacionalidades. Según una descripción, “tenía un rostro inusual, con rasgos firmes y huesudos que parecían encajar perfectamente en cualquier tipo de papel”.​

Volvió a trabajar con Fox y Delmer Daves interpretando a un jefe polinesio en Bird of Paradise (1951), papel que Chandler consideró una variación de su interpretación como Cochise. Sería su último trabajo para la Universal durante varios años.

Regresó a Universal, interpretando a un boxeador en “Iron Man” (Hombre de acero, 1951), una versión de una vieja película de Lew Ayres. También interpretó el papel de un jefe árabe en Flame of Araby (Llama de Arabia, 1951) con Maureen O’Hara.

En esa época, Chandler mostró su insatisfacción por interpretar películas en lugar de hacer radio, diciendo: “Los actores de la radio tienen que dar vida a sus papeles y solo tienen sus voces para conseguirlo. Pero en el cine, la técnica es bastante diferente. El actor es solo una pequeña parte de la representación. Presta su inteligencia y personalidad al papel, pero la mayor parte de la obra depende del productor, que le da un papel concreto, al director, que le dice cómo actuar, y al montador, que edita lo que se ha rodado. Por eso, hacer películas no me resulta especialmente gratificante. Me gustaría probar a escribir y dirigir”.

Chandler volvió a interpretar a Cochise en otro western, The Battle at Apache Pass (La batalla en el paso de Apache) para Universal. Luego haría una película de guerra, Red Ball Express (Expreso de bola roja), y otra de capa y espada, Yankee Buccaneer (Bbucanero yanqui). Hizo un cameo (aparición breve de una persona, normalmente representándose a sí mismo o a un personaje sin nombre que puede no tener importancia para la trama) en Meet Danny Wilson​ y cambió su registro interpretando un papel secundario con Loretta Young en Because of you, papel que años más tarde señaló como su favorito. Young diría de Chandler: “era más una personalidad que un actor… un hombre encantador”

20th Century-Fox estaba interesada en Chandler y le ofreció papeles en las películas The Day the Earth Stood Still, Lydia Bailey, Les Misérables y The Secret of Convict Lake, pero Universal rechazó sus ofrecimientos porque Chandler ya se había convertido en una de sus grandes estrellas.

Our Miss Brooks pasó a la televisión, pero el contrato de Chandler no le permitía trabajar en la pequeña pantalla, y su papel fue interpretado por Robert Rockwell. ​ En el programa radiofónico Peggy Lee demostró su talento para cantar y siguió haciéndolo durante la siguiente década.

En julio de 1952 firmó un contrato con Universal por el doble de salario. ​ Su primera película bajo este contrato fue un western, The Great Sioux Uprising, al que siguieron otra película de aventuras, East of Sumatra, y War Arrow con Maureen O’Hara.

Chandler interpretó a Cochise por tercera vez en un cameo en Taza, Son of Cochise, protagonizada por Rock Hudson, que no tardó en sustituir a Chandler como principal estrella masculina de Universal.

Universal anunció su intervención en «Chief Crazy Horse» (El Jefe Caballo Loco) pero su papel terminó siendo interpretado por Victor Mature. En su lugar, apareció en “Yankee Pasha” y comenzó a cantar en clubes nocturnos. Dejó su programa de radio Our Miss Brooks después de cinco años “para descansar [dijo]. Aunque el programa no duraba mucho tiempo, me ocupaba todo el domingo”.

Actuó en una costosa película épica para Universal interpretando al emperador Marciano en Sign of the Pagan (“Atila, rey de los hunos”). Coprotagonizó “Foxfire” con Jane Russell en 1955, que según sus propias palabras, le encantó porque “en esta no tengo que ser tan espantosamente monosilábico”.​ Hizo Female on the Beach con Joan Crawford y comenzó a lanzar sus discos.

Conflictos con Universal

En 1954, Chandler comenzaba a quejarse de su carga de trabajo: “Simplemente tu tiempo ya no es tuyo. Cuando recorres el país -como yo hago ahora para promocionar mis discos de Decca, I Should Care y More Than Anyone y para Internacional Universal, mi estudio- todas las horas del día están ocupadas, de los programas matutinos a los de medianoche. Y en Hollywood, si no estás rodando una película o preparándote para la siguiente, tienes que seguir estudiando. Me empeño en contestar a todo mi correo, y cuando me piden un autógrafo no solo me siento halagado. Lo veo como lo mínimo que puedo hacer por la gente a quien debo mis éxitos”.

Chandler hizo las paces con Universal​, que lo colocó en Lady Godiva of Coventry. Rechazó el papel y fue sustituido otra vez por George Nader. La disputa en esa ocasión no fue por dinero sino por el exceso de trabajo de Chandler.

Universal le dio un papel en el costoso remake de The Spoilers, y después le ofreció protagonizar una de las películas más prestigiosas del estudio de ese año, Away All Boats. ​

Rodó el western Pillars of the Sky y después cambió de estilo con la comedia The Toy Tiger, la cuarta película que hizo ese año. Louella Parsons dijo que Chandler era “el actor más ocupado de la ciudad […] Estos días, Jeff es tan feliz en su vida privada que hace todo lo que quiere el estudio”.

A finales de ese año formó su propia productora, Earlmar, con su agente Meyer Mishkin, que tenía que comenzar a funcionar en agosto de 1956, cuando finalizase el contrato de exclusividad con Universal. No obstante, Chandler pretendía seguir trabajando con Universal con un contrato para varias películas. ​ Fue votado la séptima estrella más popular por los espectadores del Reino Unido.

Productor y nuevo contrato con Universal

En 1956 Universal dio a Chandler permiso especial para ausentarse por «un período de varios meses» para que realizara su propia película para Earlmar. A cambio, hizo dos películas para Universal bajo su contrato original y bajo un nuevo contrato de acuerdo al nuevo arreglo, según el cual aparecería en dos películas al año durante un período de tres años.

Earlmar rodó seis películas con United Artist, con la condición de que Chandler aparecería en tres películas. Actuó y produjo la primera película para Earlmar, un western titulado Drango. “No es una historia de indios —diría Chandler–. Dejen descansar a Cochise en paz”.​ Compró los derechos de la novela Lincoln McEever pero nunca se llevó al cine. Drango sería una producción aislada para Earlmar.

Después de Drango, rodó las dos últimas películas con el contrato original de Universal: The Tattered Dress, donde interpretó a un abogado en un melodrama y Man in the Shadow, que coprotagonizó con Orson Welles. Tenía compromiso de hacer dos películas al año en Universal hasta 1959.

Cuando Sammy Davis, Jr. perdió un ojo en un accidente y estuvo en peligro de perder el otro, Chandler le ofreció uno de los suyos: él había estado a punto de perder un ojo en un accidente automovilístico.

Apoyó públicamente al gobierno de Israel, lo que hizo que la República Árabe Unida prohibiera en 1960 todas sus películas en los países árabes.

El 15 de abril de 1961, mientras rodaba Merrill’s Marauders en Filipinas, se lesionó la espalda mientras jugaba al baloncesto con los soldados de las fuerzas especiales de los Estados Unidos, que hacían de extras en la película.​ Recibió tratamiento analgésico parenteral para aliviar el dolor y poder terminar el rodaje.

El 13 de mayo de 1961 ingresó en el Hospital Culver City, donde se le practicaría una laminectomía para la corrección de la hernia de disco. Se presentaron complicaciones severas: se dañó una arteria, lo que provocó una fuerte hemorragia. El 17 de mayo de 1961 se le realizó una cirugía de urgencia con una duración de siete horas y media en la que recibió más de 26 litros de sangre. El 27 de mayo se realizó una tercera operación durante la que recibió 9,5 litros de sangre. ​

Murió el 17 de junio de 1961 por una infección sanguínea (septicemia) complicada con neumonía. Está enterrado en el cementerio Hillside Memorial Park.

